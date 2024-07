Lotyšská rallye po 2. dnu: Rovanpera ujíždí všem, na Tänaka spadl poutač

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sobotní etapa soutěže nabídla osm rychlostních zkoušek, ale pouze jedna se jela dvakrát. Všechny ostatní měly pouze jeden průjezd. Den zakončila 2,56 kilometrů dlouhá erzeta v centru soutěže městě Liepaja. Celkem absolvovali účastníci soutěže během dne 104 měřených kilometrů.

Tahal kilogramy navíc

Sobotní program začínal na prvním místě Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid). Za ním byli seřazeni – Sesks (Ford Puma Rally1 Hybrid) +15,7; Ogier (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +21,6; Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +33,2; Fourmaux (Ford Puma Rally1 Hybrid) +38,5; Tänak (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +38,8; Evans (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +52,7. Až devátý byl Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), který ztrácel 1:23,3.

Třiadvacetiletý Fin pokračoval ve vítězném tažení z předchozího dne a dopoledne vyhrál tři ze čtyř erzet a dosáhl hranice 200 vyhraných rychlostních zkoušek v mistrovství světa. Za jedinou skvrnu na svém výkonu považuje skutečnost, že si vzal dvě náhradní pneumatiky místo jedné. „V podstatě jsme vezli extra váhu, takže to určitě nebyl ten nejlepší plán. Přesto jsme dokázali být docela rychlí, takže je to v pořádku,“ prohlásil Rovanperä.

Video se připravuje ...

V sobotu dopoledne se také bojovalo za zády vedoucího jezdce o druhé místo, které po pátku patřilo nečekaně Märtinšu Sesksovi. Čtyřiadvacetiletý Lotyš debutoval ve světovém šampionátu před šesti lety a aktuálně jede v šestnáctém podniku MS. Jeho největším soupeřem se stal osminásobný mistr světa Sébastien Ogier, který svého soupeře předstihl na třetí sobotní erzetě (RZ11). Tam byl v jedné pravé zatáčce příliš široký a ocitl se nakrátko v příkopu. Po sobotním dopoledním měl na Seskse náskok 0,6 sekundy. „To bylo neuvěřitelné. Jen si všechno užíváme, vždyť tohle je jedna z nejlegendárnějších zkoušek a je neuvěřitelné řídit toto auto,“ zářil Sesks po dvanácté erzetě.

Jeho mnohonásobně zkušenější sok se necítil ve své kůži, což sám přiznal. „Nejsem šťastný, když nepodávám dobrý výkon. V noci na sobotu jsem špatně spal a cítím se prázdný bez energie. Snažil jsem i tak více tlačit a nakonec z toho bylo pár chyb. Po jedné jsem skončil v příkopu, což mě stálo asi tři sekundy. Jediné pozitivum je, že stále bojujeme o druhé místo a jsme na to tři,“ uvedl Ogier. Kromě něj a Seskse zůstal ve hře o stupně vítězů ještě čtvrtý Ott Tänak, který je aktuálně nejlepším jezdcem značky Hyundai.

Na Tänaka spadl poutač

Ani odpoledne neponechal Rovanperä nic náhodě. Během dne vyhrál celkem šest z osmi zkoušek a na soupeře najel dalších 20,9 sekundy k náskoku z pátku. Do závěrečného dne jde s převahou 42,5 sekundy na nejbližšího pronásledovatele. „Byl opravdu hodně povedený den a moc jsem si to užíval. Na některých zkouškách jsem si připomněl svoje závody před deseti roky. Měl jsem trochu jiný plán s nasazením pneumatik a vyvážením vozu, než moji soupeři. Nakonec z toho byla velmi vysoká přilnavost. Na nových úsecích se mi moc nedařilo, ale celkově to bylo všechno v pořádku,“ komentoval Rovanperä své počínání.

Z trojboje o dvě místa na stupních vítězů měl nejvíce Ogier, který však má stále blízko skvěle jedoucího domácí mladíka Märtinše Seskse, který ztrácí před závěrečným dnem na svého soupeře pouhých 4,7 sekundy. „Odpoledne jsem se cítil lépe než dopoledne. Byla tam spousta neuvěřitelně rychlých úseků a v závěru to místy trochu klouzalo. Celkově to je zatím krásná rallye,“ uvedl Ogier a jeho o šestnáct let mladší soupeř Sesks řekl k průběhu dne následující: „Byl to neuvěřitelný den. Čím blíže jsem domovu, tím je pro mě všechno neuvěřitelnější. Během dne jsem udělal pár chyb, ztratil několik sekund, ale pořád jsme blízko od Seba, což je pro poslední den v pořádku. Na neděli mám jediný plán. Jet tak, abych dokončil všechny čtyři zbývající rychlostní zkoušky.“

Video se připravuje ...

Čtvrtý Tänak ztrácí na třetího Seskse 20,8 sekundy a byl přímým účastníkem incidentu, který se jen tak nevidí. Do rychlostních zkoušek startoval před ním v sobotu Elfyn Evans, který na čtrnácté zkoušce při jednom divokém průjezdu zatáčkou pokosil několik reklamních poutačů. Když už se zdálo, že situaci zvládne, vytrhl zadkem auta dva kolíky nafukovacího reklamního poutače, který se následně zhroutil na trať.

Za téhle situace přijel Tänak a než stačil zastavit, namotal se poutač na jeho auto. Rychlostní zkouška byla přerušena a Estonec společně s Adrienem Fourmauxem a Takamoto Katsutou dostali náhradní časy. Mimochodem Tänak má na střety zvláštní štěstí. Na předchozí Polské rallye mu ve druhé zkoušce skočil na auto jelen.

Průběžné pořadí (po RZ16 z 20 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 1:58:55,6; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +42,5; 3. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) +47,2; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:08,0; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:16,4; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:34,3; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:46,0; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +2:33,9; 9. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +3:11,1; 10. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +3:40,9; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +6:43,7; 12. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:10,3; 13. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:15,3; 14. Greensmith, Anderssson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:02,5; 15. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +9:21,1; 16. Grjazin, Mälnieks (Bul., Lotyš./Citroën C3 Rally2) +9:28,0; 17. Doprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:33,4; 18. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally2) +10:34,1; 19. Margaillan, Margaillanová (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +11:35,3; 20. Jeets, Taniel (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +15:23,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Lotyšské rallye

Neděle 21. 7. – 7.55 RZ17 (18,70 km), 9.05 RZ18 (13,34 km), 10.55 RZ19 (18,70 km), 13.15 RZ20 (13,34 km). Etapa celkem 64,08 km.