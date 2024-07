Lotyšská rallye po 1. dnu: Rovanperu pronásleduje domácí naděje Sesks

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po čtvrteční úvodní supererzetě bylo v pátek na programu sedm rychlostních zkoušek v celkové délce 120,92 kilometrů. Po třech erzetách následovalo polední přeskupení, poté zóna pro výměnu pneumatik a další čtyři měřené úseky.

S hybridem byl ještě rychlejší

Hned zkraje dopoledne navázal na svůj nejrychlejší čas ze supererzety Rovanperä. Hned v následujícím úseku se však odehrálo překvapení, protože nejlepší čas dosáhl domácí jezdec Märtinš Sesks. Lotyš se blýskl na předchozí Polské rallye v jedné zkoušce druhým časem a celkově pátým místem, když jel s vozem Ford Puma Rally1 bez hybridního pohonu. Na místních tratích již má ve své pumě hybridní jednotku. Na RZ3 byl nejrychlejší o 1,6 sekundy a hned na RZ4 porazil o desetinu sekundy Rovanperu!

„Když jedete tak rychle na této úrovni, je to neustále o kompromisech. Někdy musíte více tlačit, někde být opatrnější a jinde zase přesnější. Samozřejmě mám nejlepší znalosti zdejších tratí, ale znalosti nejsou všechno. Musíte být stále schopni řídit auto ve vysoké rychlosti. Dalším krokem bude udržet tohle tempo celý víkend. Když se to bude dařit, mámë soůidní základ k dobrému výsledku,“ říkal v pátek v poledne čtyřiadvacetiletý Sesks.

Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier neměl v Lotyšsku původně startovat, ale přišla havárie při seznamovacích jízdách před Polskou rallye. Francouz musel odstoupit a nahradil ho Kalle Rovanperä, který v Polsku nakonec vyhrál. Ogier se dohodl s šéfem továrního týmu Toyota Jari-Matti Latvalou, že po odstoupení v Polsku nastoupí také v Lotyšsku. „Mám zkušenosti, že se mi daří na soutěžích, na kterých startuji poprvé. Nepoužívám´ovšem metodu, jako nová generace jezdců, kteří se neustále dívají na on boardy. Nikdy jsem to nedělal a dělat to nebudu. Stačí mi napsat si klasicky rozpis,“ prohlásil Francouz.

A byl to právě on, kdo začal odpoledne nejlepším časem a první den dokončil na třetím místě. Kromě jednoho prvenství v erzetě byl na měřených testech ještě dvakrát druhý a dvakrát třetí. „Místy to šlo možná rychleji, ale na trati byla spousta uvolněného kamení a bylo ta,m tudíž vysoké riziko defektu. Zvolili jsme jiné pneumatiky než Kalle. Až na jednu drobnou chybu nebylo nic, co bychom na naší jízdě negativního,“ konstatoval Ogier.

Stěžoval si na svou práci

Jeho týmový kolega Kalle Rovanperä vyhrál v pátek čtyři ze sedmi zkoušek a aktuálně disponuje náskokem na druhého Seskse 15,7 sekundy a třetí Ogier má manko 21,6 sekundy. „Dopoledne jsme neměli jednoduchou práci, protože auto bylo hodně nedotáčivé a pocit z řízení nebyl vůbec dobrý. Svoji roli sehrávala také hmotnost dvou náhradních pneumatik, ale ta nám zase dovolovala určitou míru rizika. Ani odpoledne to nebylo snadné a mohl jsem celkově odvést lepší práci,“ hodnotil situaci Rovanperä.

Lídr průběžného pořadí šampionátu Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) byl ve čtvrteční erzetě sice druhý, ale pátek mu vůbec nevyšel. Podle pravidel musel jako první muž MS vyrážet na trať úvodní den jako první a na šotolině tak čistil trať soupeřům. V pátek se v sedmi odjetých erzetách pohybovaly jeho časy od osmého do desátého místa. „Bylo to hodně složité, snažil jsem se hodně tlačit. Povrch silnice byl sice dost tvrdý, přesto se mi nedařilo udržet auto u vnitřního okraje v zatáčkách a byl jsem často zbytečně široký. Auto poslouchalo, takže alespoň jedna pozitivní zpráva,“ prohlásil Neuville po etapě. Aktuálně je na devátém místě se ztrátou 1:23,3 na vedoucího jezdce.

Průběžné pořadí (po RZ8 z 20 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 1:08:44,5; 2. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) +15,7; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +21,6; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +33,2; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +38,5; 6. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +38,8; 7. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +52,7; 8. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:10,2; 9. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:23,3; 10. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +1:27,4; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +3:27,0; 12. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:58,1; 13. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:06,7; 14. Greensmith, Anderssson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +4:22,2; 15. Grjazin, Mälnieks (Bul., Lotyš./Citroën C3 Rally2) +4:45,4; 16. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +4:46,0; 17. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:14,1; 18. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally2) +5:19,1; 19. Jeets, Taniel (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +5:24,6; 20. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +5:28,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Lotyšské rallye

Sobota 20. 7. – 7.20 RZ9 (18,87 km), 8.35 RZ10 (17,52 km), 10.30 RZ11 (23,04 km), 12.05 RZ12 (12,64 km), 15.15 RZ13 (10,09 km), 16.05 RZ14 (12,64 km), 18.05 RZ15 (6,64 km), 19.15 RZ16 (2,56 km). Etapa celkem 104,0 km.

Neděle 21. 7. – 7.55 RZ17 (18,70 km), 9.05 RZ18 (13,34 km), 10.55 RZ19 (18,70 km), 13.15 RZ20 (13,34 km). Etapa celkem 64,08 km.