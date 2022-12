Martin Vaculík a ojetá Alfa Romeo MiTo: První auto? To je nápad!

Pokud MiTo v roce 2018 po deseti letech výroby skončilo bez náhrady, není to proto, že by šlo o špatný vůz. Koncern Fiat (později FCA, Stellantis – už není lehké se v tom vyznat) dlouhodobě trpěl úpadkem obchodní síly a neschopností prodat i dobré vozy. MiTo je postaveno na platformě poslední generace modelu Punto (kódové označení 199, v průběhu let názvy Grande Punto, Punto Evo), což je auto, o kterém nikdo nemůže říci křivého slova. Má vzorně tuhý skelet, pevný podvozek, velmi slušnou protikorozní odolnost a spolehlivou základní mechaniku. Z tohoto zdařilého mixu pak vyšlo právě MiTo a přidalo různé ozdoby: výhradně třídveřovou karoserii atraktivních tvarů, boční dveře s bezrámovými skly, přepínání jízdních režimů DNA, u vrcholných verzí pak i jemnou kůži Poltrona Frau, elektronicky nastavitelné tlumiče a skvělé čtyřpístkové přední brzdy. Takto vybavený kousek ve vrcholné výbavě Quadrifoglio Verde sice nebude za 60.000 Kč, na nichž ceny malé alfy nyní startují, ale i obyčejné varianty potěší třeba začínajícího řidiče víc než implicitní tříválcová fabia. A překvapivě mohou být i spolehlivější.

Diesely nám zkřehly

Kupující ojetiny nemusí řešit, zda model byl, či nebyl prodejně úspěšný. Bazarová nabídka je sice omezenější, v Čechách kolem dvaceti kusů, na Mobile.de pak ale aktuálně 417. Zvláště to druhé číslo znamená, že kdo MiTo chce, může je mít. Zajímat by jej mělo, jakou verzi vybrat a na co se při koupi zaměřit.

Jan Trněný z Brna, který tyto vozy opravuje, několik jich sám vlastní a často dělá předkupní prohlídky, by se vyhnul dieselům. Malý 1.3 Multijet (62 až 70 kW) mu nedává smysl hlavně vzhledem k charakteru auta. U většího 1.6 Multijet i tento fanda benzinových agregátů uznává, že jezdí pěkně a jeho mechanika je odolná. „Bohužel však je na něm příliš mnoho plastových dílů, které léty křehnou a ztrácejí těsnost. Voda tak začne téct ze sání na straně u vysokotlakého čerpadla, z chladiče recirkulace výfukových plynů EGR či ze samotného termostatu,“ vysvětluje Janek, proč diesely celou dekádu považované za vůbec nejspolehlivější začínají v poslední době zlobit.