Mazda CX-8 prošla modernizací, změny jsou decentní

Japonská Mazda na domácím trhu představila modernizovanou podobu sedmimístného SUV nazvaného CX-8. Lehkých úprav se dočkal nejen design vozu, ale také použitá technika a jízdní projev. Protože model není oficiální cestou dostupný na českém trhu, pojďme se podívat, o co přicházíme.

Nejprve začněme upřesněním, co je vlastně Mazda CX-8 zač. Kromě toho, že jde o sedmimístné SUV, jak už zmiňujeme v úvodu, je model dostupný výhradně s řízením napravo. To znamená, že se krom domovského trhu prodává například ještě v Austrálii. Rozdíl oproti modelu CX-9 je, jak už by šlo vydedukovat podle označení, především ve velikosti. Oba mají sice stejný rozvor 2.930 mm, ale CX-8 je kratší o 175 mm (4.900 mm) a užší o 129 mm (1.840 mm). CX-9 pak má pochopitelně prostornější interiér. Větší model podle australských médií boduje také jistějším jízdním projevem (ale ne, že by na tom bylo CX-8 špatně), zato ten menší kontruje cenou.

Mazda CX-8 se vyrábí od konce roku 2017 a facelift z hlediska designu přináší především pozměněnou čelní masku se silnějším rámečkem ve spodní části a naopak menšími přechody do světlometů. Horizontální lamely v masce pak nahradila mřížka. Uhlazeno je zároveň provedení předního nárazníku. Když se ještě vrátíme ke světlům, ta dostala mírně poupravený tvar a především modernizovanou grafiku s denním svícením ve tvaru písmene L. V podobném duchu jako přední světla a nárazník byly upraveny také ty zadní.

Nabídka laků byla s faceliftem rozšířena o odstín Rhodium White Premium Metallic. Minimálně na domácím japonském trhu budou dostupné dva nové designové balíčky, které se budou lišit provedením detailů karoserie, konkrétně Grand Journey podtrhující spíše terénní charakter vozu a Sports Appearance zvýrazňující dynamický výraz vozu. Zůstává vrcholné provedení Exclusive Mode s lemy blatníků a bočních prahů v barvě karoserie.

Sahalo se rovněž na nastavení podvozku, který by si nyní měl lépe poradit s výmoly a nerovnostmi. Volič Mi-Drive kromě dosavadních jízdních režimů Normal a Sport nabídne nový režim Off-road. Funkčnost asistenčních systémů byla rozšířena o adaptivní tempomat s udržováním vozu v jízdním pruhu. Verze s přeplňovaným 2,5litrovým zážehovým čtyřválcem (v nabídce je v závislosti na trhu i tentýž motor bez přeplňování a 2,2litrový turbodiesel) dostala upravené načasování řazení šestistupňového automatu (jediná dostupná převodovka v CX-8) a optimalizované reakce na plynový pedál. Cílem bylo zvýšit dynamičnost vozu.

Interiér Mazdy CX-8 se obešel bez vizuálních úprav, přibyly však porty USB-C a podpora bezdrátového Apple CarPlay. Krom toho byla upravena výplň předních sedadel, aby poskytla větší podporu v zatáčkách. Japonští zákazníci se modernizované podoby modelu dočkají letos v prosinci, zatímco Australané si počkají do března 2023. Pro tamní trh bude novinkou bezdrátový Android Auto a infotainment Mazda Connect s 10,25palcovou obrazovkou ve všech výbavách. Cena na domácím trhu startuje na částce 2.994.200 japonských jenů včetně spotřební daně, což je v přepočtu zhruba 500 tisíc korun.