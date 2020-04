Mazda to se spalovacími motory nevzdává, pomoc hledá v řasách

Mazda je dobře známá svou averzí k elektromobilitě, která ale musela jít spolu s elektrickým modelem MX-30 stranou. Ani první elektromobil v nabídce však nic nezměnil na víře automobilky v budoucnost spalovacích motorů. Těm je ovšem potřeba pomoci nejen úpravou techniky, ale také paliva.

I proto automobilka podporuje vývoj biopaliv na bázi řas, které považuje za budoucnost automobilů s uhlíkově-neutrálními spalovacími motory. Při spalování paliva získaného z řas se totiž do atmosféry uvolňuje pouze CO 2 , které do sebe řasy nasály z atmosféry během růstu.

To ovšem není jediná výhoda. Řasy, ze kterých se následně získává palivo, totiž mohou být pěstovány na místech, která nelze využít k pěstování jiných plodin. Navíc mají jen minimální nároky na pitnou vodu a mohou být dokonce pěstovány i ve vodě slané či odpadní. Biopaliva na bázi řas jsou přitom přírodně rozložitelná, což výrazně snižuje riziko přírodních katastrof v případě jejich úniku.

Biopaliva na bázi řas se tak zdají být téměř ideálním řešením, stále však narážejí na dva zásadní problémy. Prvním je nízký objem produkce, druhým pak potřeba redukovat ceny. Kombinace těchto problémů přitom představuje zásadní překážku pro větší komerční úspěch biopaliv na bázi řas na trhu.

Mazda se proto rozhodla v rámci svého plánu „Sustainable Zoom-Zoom 2030“ poskytnout technickou podporu kombinaci výzkumů úprav genomu na univerzitě v Hirošimě a fyziologii rostlin na Tokyo Instituto of Technology, což by, jak doufá, mělo vést k průlomu v těchto oblastech.