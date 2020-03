McLaren vysvětluje, jak pomocí vzduchu nahradil čelní sklo u Elvy

McLaren Elva, čtvrtý přírůstek do modelové rodiny Ultimate Series, byl navržen pro čistý požitek a nadšení z jízdy. A aby automobilka řidiči nabídla skutečně ty nejintenzivnější zážitky, rozhodla se Elvu očesat o všechny zbytečnosti. Včetně čelního skla.

Posádka by tak zůstala zcela nechráněna proti rozmarům počasí, ovšem nebyl by to McLaren, aby se nepokusil vyřešit tento problém pomocí aerodynamiky. Výzvou pro konstruktéry tak bylo bez ničeho, tedy jakéhokoliv materiálu, vytvořit virtuální kokpit, který by posádku chránil.

Jak můžete vidět na videu, který McLaren umístil na svých facebookových stránkách, řešení je překvapivě jednoduché a elegantní. Velký otvor ve spodní části předního nárazníku, kde je nasáván vzduch s největším tlakem, posílá vzduch pod přední kapotu, kde je následně otočen o 120 stupňů a velkou rychlostí vypouštěn šikmo proti směru jízdy.

Při vyšších rychlostech je ovšem tento proud doslova ohýbán prouděním vzduchu, který automobil během jízdy proráží. Proudění z přední kapoty se tak ohýbá a nad posádkou vytváří neviditelný kokpit, pod kterým je i ve vyšších rychlostech relativní klid a aerodynamický komfort.

Dan Parry-Williams, ředitel technického designu v automobilce McLaren, dokonce uvádí, že při rychlostech okolo 100 km/h se posádka nemusí bát ani rozcuchaného účesu. A to se u vozu, který z 0 na 100 km/h zrychlí pod 3 sekundy, rozhodně hodí. Systém je navíc vybaven výsuvnou klapkou před výdechem na kapotě, díky které dokáže upravovat proudění vzduchu ve vyšších rychlostech.

Pokud ale nestojíte o aerodynamickou chůvičku, můžete celý systém deaktivovat. Klapka pak uzavře nasávání vzduchu a posádka bude vystavena skutečně puristickým zážitkům, které vám díky twin-turbo 4.0 litrovému osmiválci o výkonu 591 kW nejspíš pořádně upraví účes i tvary obličeje.

McLaren zkrátka připomíná, že Elva je skutečné umělecké dílo nejen po stránce designu, ale také techniky a (opět) aerodynamiky. Tomu ovšem odpovídá i cenovka 1.690.000 dolarů (cca 42,5 milionu korun). Automobilka navíc plánuje výrobu pouze 399 kusů, jejichž doručování má začít již koncem tohoto roku.