Mercedes-Benz zahájil výrobu modelu Actros s kamerami místo zrcátek

Mercedes-Benz Actros se představil v roce 1995 a od roku následujícího, kdy byla jeho první generace uvedena na trh je vlajkovou lodí v nabídce nákladních vozidel své značky. Premiéra aktuální generace se odehrála v červnu roku 2011 a s pěti druhy střech, dvěma šířkami a výběrem různých výšek nabídl celkem jedenáct variant kabiny. Pohon pak zajistily přeplňované vznětové řadové šestiválce o objemu 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l a 15,7 l s výkony od 175 do 460 kW (238 do 625 k). Mercedes-Benz Actros je držitelem titulu International Truck of the Year 2012 a získal rovněž ocenění red dot design award 2012, jímž se může pochlubit i Actros z roku 1998.

Mezinárodní veletrh užitkových vozidel, jehož 67. ročník se uskutečnil v Hannoveru koncem září loňského roku, se stal místem světové výstavní premiéry modernizované modelové řady Actros. Ta zůstala věrná vzhledu z roku 2011 a pozornost se při vývoji namísto designu zaměřila především na zvýšení bezpečnosti a komfortu ovládání vozidel spolu s cílem výrazného snížení provozních nákladů.

Prvním zástupcem modernizované modelové řady těžkých nákladních vozidel značky Mercedes-Benz, zahajujícím sériovou výrobu pro zákazníky ve Wörthu, se stal safírově modrý Actros 1851 LS 4x2. Mercedes-Benz založil svůj závod na výrobu nákladních automobilů ve Wörthu v roce 1963. Ten má dnes 10.300 zaměstnanců a je druhým největším zaměstnavatelem ve státě Porýní-Falc. V současnosti brány tohoto podniku opouští zástupci modelových řad Actros, Arocs, Antos, Atego a rovněž modely Econic, Zetros a Unimog.

Mercedes-Benz v souvislosti se spuštění výroby modernizované řady Actros vyzdvihuje některé výrazné nové prvky v její výbavě. Nejvíce pozornosti je věnováno systému MirrorCam, který tvoří kamery a displeje, nahrazující klasická vnější zpětná zrcátka. Kamery jsou umístěný na tenkých pylonech nad rámy dveří, v místech kde jsou běžně uchycena ramena vnějších zpětných zrcátek, a výrazně přispívají ke snížení aerodynamického odporu vzduchu čelní plochy vozidla.

Záběry z kamer se promítají na 15palcové displeje s rozlišením 720 x 1920 pixelů, které jsou umístěné v kabině na A sloupcích. Na těchto displejích může být zobrazena mnohem větší plocha, než jakou mohou zabírat klasická vnější zpětná zrcátka. Systém navíc může pracovat, i v případě, že je vozidlo zaparkováno a okna při odpočinku řidiče kryjí závěsy. Ty znemožňují výhled klasických zpětných zrcátek, ale nijak neomezují práci kamer a displejů.

K zásadním novinkám pak patří i přepracovaná palubní deska. Původní provedení s analogovými přístroji v kombinaci s menšími obrazovkami a řadou tlačítek se stalo minulostí a nastupuje řešení v podobě dvojice velkých barevných displejů, které již znají majitelé osobních automobilů značky Mercedes-Benz. Tyto deseti a dvanáctipalcové displeje poskytují kompletní přehled o provozních údajích vozidla a lze jejich prostřednictvím ovládat armádu asistenčních systémů i rozsáhlý multimediální systém a klimatizaci.

Zdroj: Daimler AG