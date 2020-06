Mercedes by mohl na infotainmentu MBUX vydělávat stejně jako na prodeji aut

Vývoj sofistikovaného multimediálního systému MBUX stále Mercedes značné úsilí i finance, ty by se však brzy mohly začít vracet.

Automobilka Mercedes-Benz představila nový multimediální systém MBUX společně s novou generací kompaktní třídy A, tedy v roce 2018. Od té doby už se ale systém nastěhoval do poměrně širokého spektra modelů, včetně těch užitkových.

Během několika setkání v testovaných vozech jsme si celkem pochvalovali jeho rychlost, přehlednost i celkem snadné ovládání. Jednou z největších předností systému MBUX je ovšem jeho sofistikované hlasové ovládání, které zpřístupňuje nespočet funkcí prostřednictvím velice jednoduchých a neformálních pokynů.

Vozy vybavené tímto systémem vám tak ochotně upraví teplotu, přeladí stanici rádia, sdělí předpověď počasí, napíší textovou zprávu podle vašich pokynů nebo zažertují na účet konkurence. V Číně už je ovšem systém schopen posádce zprostředkovat například i rezervaci lístků do kina či objednání a zaplacení jídla.

Na systému je navíc pozoruhodné, že celý pochází z dílny společnosti Mercedes, zatímco někteří konkurenti se rozhodli snižovat náklady partnerstvími se zavedenými technologickými společnostmi. Mercedes tak sice nesl tíhu veškerých nákladů, brzy by ovšem mohl na systému začít i vydělávat.

Podle odhadů, které zveřejnil britský web Autocar, by totiž trh se systémy umělé inteligence (AI) v automobilovém sektoru mohl do roku 2025 vzrůst ze současné hodnoty 1,6 miliardy liber až na 21 miliard liber. A to už je skutečně pořádný skok.

Mercedes tak dokonce věří, že by ze svých systémů umělé inteligence (a systému MBUX) mohl časem získávat stejné příjmy, jak z prodeje aut. „To je náš cíl, proto jsme do MBUX tolik investovali. Víme, že zde existuje obrovský obchodní potenciál,“ uvedl v rozhovoru pro Autocar Nils Schanz, který je šéfem oddělení zabývajícího se uživatelskou interakcí use systémem MBUX.

Schanz, jehož úkolem je zabývat se uživatelskými zážitky z rozhraní a nikoliv vývojem výnosových modelů, ovšem v rozhovoru uvedl, že se Mercedes rozhodně nechystá zpoplatnit služby pro vlastníky automobilů, kteří se rozhodnou si po cestě například objednat jídlo.

Hlavní potenciál pro další zisky ze systému MBUX vidí Mercedes ve zpoplatnění přístupu do systému například pro společnosti, které se zabývají doručováním jídla. Zisky by ovšem mohlo přinést i zpoplatnění přístupu pro tvůrce aplikací třetích stran, které by chtěly prostřednictvím MBUX nabízet své služby.

„Vidíme, jak by se obchodní model mohl vyvíjet ve významný zdroj příjmů, ale v současnosti neexistuje žádný model sdílení příjmů,“ dodal Schanz. Navíc přitom nezapomněl zdůraznit, jak zásadní roli hraje sofistikované hlasové ovládání. „Hlas je nejbezpečnějším způsobem, protože udržuje ruce řidiče na volantu a oči na silnici.“ Rozhodně to ale neznamená, že by Mercedes zanevřel na investice do vývoje dalších mechanismů ovládání, jako jsou dotykové obrazovky a tlačítka.

Samotný proces objednávání, který by mohl být během řízení potenciálně nebezpečný, pak odborníci z Mercedesu konzultovali s odborníky na bezpečnost. „Máme odborníky na bezpečnost, kteří skutečně sledují rozptýlení řidiče, a máme striktní pravidla, takže neuděláme nic, co by mohlo řidiče rozptylovat až příliš."

Například i proces objednávání jídla tak prošel maximálním zjednodušením a optimalizací, díky které by měl řidiče rozptylovat jen naprosto minimálním způsobem. „Vždy se snažíme nabídnout možnost udělat cokoliv bez nutnosti koukat se na displej“ dodal Schanz.