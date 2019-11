Nejnovější infotainment Mercedes MBUX míří do dalších modelů

Když jsme nedávno testovali Mercedes-Benz třídy V a (na jeho základech postavený) cestovatelský speciál Marco Polo, trochu jsme si povzdechli, že moderní interiér nabízí pouze starší infotainment systém Comand. Ten sice stále nabízí pěknou grafiku, snadnou ovladatelnost a dobrou přehlednost, jenže už má svá léta.

To si naštěstí uvědomili i lidé v Mercedesu a tak se nakonec systém MBUX nastěhoval i do třídy V, a to včetně odvozených obytných modelů Marco Polo a Marco Polo Horizon. Po modelu Sprinter je tak třída V dalším z užitkových modelů značky s třícípou hvězdou, který nabídne například inteligentní hlasové ovládání.

To se dá aktivovat buď tlačítkem na volantu, nebo povelem „Hej Mercedesi.“ Systém by měl následně reagovat na téměř jakoukoliv větu týkající se infotainmentu nebo ovládání funkcí vozidla – a rozumět by měl i hovorovým výrazům. Z osobních modelů tak známe například povely k vám teploty v kabině, možnost diktování textových zpráv, zadávání cílů do navigace, zjišťování předpovědi počasí, atd.

Dalším způsobem ovládání infotainment systému MBUX pak bude dotyková obrazovky s vysokým rozlišením, která nabídne úhlopříčku 7 nebo 10,25 palců. Poslední možností je pak klasický touchpad na středovém panelu, který nahrazuje otočné kolečko a touchpad systému Comand.

Na rozdíl od osobních modelů se však zřejmě nedočkáme volantu s dotykovými ploškami, které opět o něco usnadňují ovládání systému MBUX. Minimálně zatím není vidět na žádné z prezentovaných fotografií. Automobilka navíc v tiskové zprávě nehovoří ani o podpoře konektivity Android Auto či Apple Car Play, která však u osobních modelů není problém.

Tisková zpráva však zmiňuje funkci předvídání, „díky níž systém rozpozná, jakou aktivitu hodlá řidič provést. Pokud například často telefonuje domů při návratu ze zaměstnání, nabídne mu systém automaticky telefonní číslo na displeji.“ Systém navíc nabídne možnost individuálního nastavení funkcí infotainmentu a vozidla až pro osm profilů.

Systém MBUX pro třídu V a modely Marco Polo Horizon & Marco Polo bude možné objednávat od prosince tohoto roku.