Mercedes EQS odhaluje svůj futuristický interiér, včetně základní verze

Jak už delší dobu víme, hlavní dominantou vlajkového elektrického Mercedesu EQS bude jeho zcela nová přístrojová deska MBUX Hyperscreen, do které automobilka ukryla hned tři displeje i výdechy ventilace. Nově také automobilka dodala, že systém využívá procesor s 8 jádry a 24 GB paměti RAM.

Prosklená palubní deska však zůstane vyhrazena vyšším modelům, nižší verze si budou muset vystačit s podobným rozhraním, jaké dostal současný Mercedes-Benz třídy S. Bavíme se tak o vertikálním infotainmentu s úhlopříčkou 12,8 palce, které doplňuje série haptických tlačítek. Před řidičem je pak umístěn digitální přístrojový štít o úhlopříčce 12,3 palce.

Hyperscreen je však pouze jednou z působivých novinek, jaké automobilka pro interiér EQS chystá. Podle tiskové zprávy by si totiž posádka měla pobyt na palubě užívat prakticky všemi lidskými smysly – tedy zrakem, sluchem, dotykem i čichem. O poslední smysl by se přitom měl postarat speciální HEPA filtr, který důkladně pročistí vzduch nasávaný do kabiny. V rámci balíčku Air-Balance je navíc vůz vybaven aktivním systémem parfémování kabiny, včetně nové vůně No.6 Mood Linen.

O zážitek při dotyku se pak starají jak dotykové displeje s haptickou odezvou, o jejichž vibrace se stará 12 motorků pod dotykovými plochami, tak prémiově volené materiály obložení i čalounění.

Zážitek pro uši pak začíná ještě ve chvíli, než posádka usedne do vozu. Mercedes EQS totiž vítá posádku zvukovým efektem už ve chvíli, kdy se pouze přiblíží. Pro jízdu jsou pak připravené dva zvukové profily, označované jako Silver Waves a Vivid Flux, které se mění v závislosti na jízdním stylu a dynamice. Jde však o volitelnou funkci. Místo zvuků auta si může posádka vychutnávat i jiné audio, o jehož kvalitní podání se stará prostorové audio Burmester s 15 reproduktory.

Zajímavostí jsou pak i speciální relaxační zvuky jako Forest Glade, Sounds of the Sea nebo Summer Rain, které mohou být přehrávány pro relaxaci při různých zastávkách. Tedy například při zastávkách u nabíječek, u kterých by ale EQS nemuselo zastavovat zas tak často.

Podle automobilky by totiž novinka měla nabídnout elektrický dojezd až 700 kilometrů dle WLTP, což už jsou velice slušné parametry. Pro nabíjení pak bude v době premiéry připraveno celosvětově 500.000 nabíjecích míst s podporou Mercedes Me Charge, přičemž jen v Evropě jich bude 200.000.

Nový elektrický Mercedes EQS by měl být slavnostně představen 15. dubna tohoto roku, jeho příjezd na evropské trhy se pak odhaduje na letošní srpen. Výroba by měla pobíhat po boku modelů Mercedes-Benz třídy S a Maybach třídy S v uhlíkově neutrálním „Factory 56“ v rámci závodu Sindelfingen.