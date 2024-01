Mercedesy budou umět vytvářet hudbu. Ani stírání okna už nebude jako dříve

Mercedes-Benz spolupracuje s hudebníkem will.i.am na vytvoření „interaktivní hudební zkušenosti" a do produkčních vozů se tento systém dostane brzy.

Mercedes-AMG se již před lety spojil s hudebníkem will.i.amem, známým ze skupiny Black Eyed Peas. Nyní společně představují systém s názvem MBUX Sound Drive, který má přinést interaktivní hudební zážitek do různých modelů vozů. Funkce byla představena na probíhajícím veletrhu CES 2024 v Las Vegas. Hudbu s řízením spojuje díky senzorům a softwaru.

V praxi to znamená, že hudební skladby byly vytvořeny tak, aby odpovídaly běžným jevům za jízdy, jako je rekuperace, akcelerace, řízení a brzdění. Celý automobil se tak stává „orchestrem“ – jak říká sám will.i.am. Je to zajímavý koncept, protože hudba doplňuje a ovlivňuje řízení odjakživa.

Řidiči budou moci tuto funkci aktivovat prostřednictvím infotainmentu výběrem volby Sound Drive, což by následně propojilo hardware vozu s hudebním softwarem. Hudba by potom reagovala na jízdní charakteristiky v reálném čase.

Video se připravuje ...

Například uklidňující hudba by začala hrát při zapnutí stěračů – v podstatě by sladila nevlídné počasí s elektronickými beaty. Tempo by také postupně zrychlovalo s akcelerací a rychlostí, například na dálnici.

V době elektrických vozidel se zvuky stávají důležitějšími právě kvůli absenci spalovacího motoru. Zatímco někteří se snaží zaplnit tuto mezeru falešnými zvuky výfuků skrze reproduktory vně i uvnitř vozu, jiní jdou na to příjemněji. Například Fiat 500e již přehrává klasickou hudbu při nízké rychlosti pro upozornění chodců.

Mercedes nechce omezovat tuto funkci jen na skladby od will.i.ama nebo Bacha. Chce, aby byl Sound Drive otevřenou hudební platformou, tedy aby každý hudebník mohl vytvořit vlastní zvukovou kulisu. Hudebníci tak složí hudbu třeba pro stěrače a online ji nabídnou majitelům vozů.

Sound Drive bude k dispozici majitelům vozidel vybavených druhou generací systému MBUX od poloviny roku 2024. Tyto funkce bude možné stáhnout bezdrátově ve formě aktualizací softwaru. Informace o cenách zatím nejsou dostupné.

Není to poprvé, kdy Mercedes-AMG spolupracoval s will.i.amem. V květnu 2022 značka představila jedinečný model s názvem will.i.AMG, který měl podobu velkého kupé s předkem připomínajícím hranatý model G a „sebevražednými“ dveřmi (otevírají se proti směru jízdy). Kontroverzní kupé bylo založeno na sedanu GT Four-Door.