Před startem Mexické rallye: Vydrží Tänak útoky?

Soutěž byla součástí šampionátu od roku 2004 až do 2020 s výjimkou sezony 2009. Silnice jsou dobré a velmi rychlé, ale místy smíšené s úzkými a drsnými úseky, které vyžadují opatrnost a trpělivost řidiče.

Hybridy proti vzduchu

Mexická rallye odstartovala ve čtvrtek 16. března v 19:55 místního času (v Česku je o sedm hodin více) velkolepým slavnostním startem v historickém centru města Guanajuato, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Po této show následovala 1,12 kilometrů dlouhá rychlostní zkouška, která se jela dvakrát ulicemi bývalého města stříbrné horečky. Část etapy vedla tunely nepoužívaného dolu. Servisní zóna „Rally Campus“ je umístěna na výstavišti v Léonu, městě s 1,6 miliony obyvatel. V pátek čeká na posádky 128 kilometrů na hrubé šotolině během osmi rychlostních zkoušek.

V pátek posádky vystoupají na 31,61 kilometru dlouhé „El Chocolate“ do nadmořské výšky více než 2700 metrů. Motory zde ztrácejí 20 procent svého výkonu. Hybridní specifikace vozů Rally1 však přináší bateriový pohon méně ovlivněný řidším vzduchem, což by z něj mohlo udělat jeden z nejrychlejších ročníků Rallye Mexiko. Dodatečné zvýšení elektrické energie o 100 kW, které poskytují hybridní jednotky vozů Rally1, by se proto mohlo ukázat jako obzvláště cenné. Ovšem omezený vzduch dostupný pro chlazení v kombinaci s drsnými štěrkovými cestami bude jako vždy představovat tvrdou zkoušku spolehlivosti.

V sobotu a v neděli je na programu celkem třináct rychlostních zkoušek o celkové délce 189,98 kilometru. Čeká je také RZ21, která je 35,63 kilometry nejdelší erzetou soutěže. Na závěrečné Power Stage „El Brinco“ získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému hodnocení. Vítěz vystoupí na stupně vítězů v Léonu v neděli kolem 14:30 hodin místního času, tedy v půl desáté večer středoevropského.

Šotolina bude tvrdá zkouška

Hvězda týmu M-Sport Ford Ott Tänak, který se minule vítězstvím ve Švédsku dostal do vedení šampionátu, ví, že jeho postavení ho bude v prvním mimoevropském podniku sezony, něco stát. Jezdec Pumy bude první den startovat podle pravidel jako lídr seriálu do všech rychlostních zkoušek jako první. Čeká ho povrch pokrytý suchým a kluzkým štěrkem. Tyto tratě se stávají čistšími a rychlejšími s každým autem, které projede, protože uvolněná hlína je smetena stranou. „Během testování jsem byl úplně poprvé na šotolině v Puma Rally1 a bylo velmi důležité objevit co nejvíce. Tým tvrdě pracuje na tom, aby se neustále zlepšoval, ale abychom skutečně pochopili, kde jsme teď, musíme nejdřív zvládnout tuto šotolinovou rallye,“ komentoval situaci Tänak.

Španěl Dani Sordó se připojí k Belgičanovi Thierrymu Neuvilleovi a Finovi Esapekkovi Lappimu v tříčlenné sestavě Hyundai i20 N. V pátek bude jako poslední z jezdců továrních stájí. Bude chtít co nejlépe využít extra přilnavost, aby se dostal do silné pozice v posledních dvou etapách, kdy závodníci startují v opačném pořadí klasifikace. „Pokud to uděláme správně, věříme, že můžeme být v boji o vítězství, ale chceme být minimálně na stupních vítězů,“ řekl Sordó, který se střídá u Hyundaie o sedačku ve třetím voze s irským pilotem Craigem Breenem.

Ogier si zapsal do kalendáře

Tovární tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team se postaví novým výzvám se svými vozy GR Yaris Rally1 Hybrid. Pro mexickou soutěž nominoval obhájce titulu Kalleho Rovanperu z Finska, Velšana Elfyna Evanse, Japonce Takamoto Katsutu a osminásobného mistra světa Sébastiena Ogiera. Posledně jmenovaný Francouz nestartuje ve všech podnicích, ale podle svého výběru.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Jsme nadšeni, že se po několika letech vracíme do Mexika. Bývá tam skvělá atmosféra a rallye byla pro týmy i jezdce vždy náročnou výzvou. S horkem a nadmořskou výškou musíte zvládnout mnoho věcí. Bude to poprvé, co pojedeme do Mexika s tímto vozem, a poprvé tak v těchto podmínkách spustíme hybridní technologii. Spolehlivost bude klíčová a náš tým tvrdě pracoval na přípravě. Těšíme se a doufáme, že budeme znovu bojovat o vítězství.“

Kalle Rovanperä: „Je hezké se po dlouhé době vrátit na šotolinu a je to obzvlášť dlouho, co jsme byli naposledy v Mexiku. Jsem si jistý, že to bude ošemetná událost. S vysokou nadmořskou výškou je to jedna z nejspecializovanějších šotolinových rallye v kalendáři. Jako tým jsme odvedli spoustu práce na zlepšení vozu a tempa v drsných šotolinových podmínkách. Bylo hezké vidět již v našem nedávném testu ve Španělsku, že se ubíráme správným směrem. Jsem docela rád, že na silnici v Mexiku nestartuji první.“

Elfyn Evans: „Je dobré mít letos Mexiko zpět v kalendáři. Je to událost, která vždy poskytuje trochu kulturní šok, pokud jde o klima ve srovnání s prvními dvěma soutěžemi. Vždy je to velká výzva. Bude to poprvé, co se vrátíme do tak vysoké nadmořské výšky, a vždy můžeme očekávat velké horko a suchý štěrk. Je velmi obtížné napodobit tyto podmínky při testování v Evropě v tomto ročním období, ale snažili jsme se to simulovat co nejvíce. Když jsou silnice suché a sypké, pak je trakce klíčová. Pracovali jsme na všech částech vozu, abychom se pokusili optimalizovat každý aspekt a byli tak připraveni, jak jen můžeme.

Sébastien Ogier: „Když jsem věděl, že se Rallye México vrací, musel jsem si to hned zapsat do kalendáře jako událost, kterou by bylo fajn zopakovat. Tam pro mě ve WRC všechno začalo, protože tam jsem debutoval v roce 2008 a od té doby mám mnoho dobrých vzpomínek a mnoho úspěchů. Atmosféra je tam vždy příjemná, s krásnými sceneriemi. Na tomto typu štěrku jsem nejel od loňského Portugalska. Takže nedávný test ve Španělsku byl pro mě náramně důležitý, abych našel ten nejlepší možný pocit. Bude zajímavé sledovat, jak může hybrid pomoci proti obvyklé ztrátě výkonu, kterou pociťujeme ve vysoké nadmořské výšce. Více než kdy jindy by mohlo být důležité používat jej co nejefektivněji, aby to mohlo mít velký vliv na výkon.“

Solberg chce vítězství

Během dvou letošních podniků ukázala Škoda Fabia RS Rally2 své schopnosti. Posádky spoléhající se na zcela nový vůz skupiny Rally2 z Mladé Boleslavi dosáhly nejrychlejších časů ve své třídě na 16 z 18 rychlostních zkoušek na úvodní Rallye Monte Carlo. Na následující soutěži WRC ve Švédsku si Oliver Solberg se spolujezdcem Elliottem Edmondsonem z týmu Toksport WRT připsali první vítězství nového vozu v kategorii WRC2. Na nadcházející Mexické rallye čeká vůz Škoda Fabia RS Rally2 opět nová výzva: šotolinové rychlostní zkoušky, z nichž některé dokonce stoupají do nadmořské výšky nad 2700 metrů.

V minulosti byla Mexická rallye pro vůz Škoda Fabia Rally2 a nástupnický model Škoda Fabia Rally2 evo místem, kde pravidelně dosahovaly úspěchů a sbíraly body. Švéd Pontus Tidemand vyhrál v kategorii těchto vozů v letech 2017, 2018 a 2020. V roce 2019 měl navrch místní hrdina Benito Guerra jr. a v roce 2016 zde zvítězil Teemu Suninen z Finska.

Oliver Solberg přijíždí do Léonu, centra rallye vzdáleného asi 400 kilometrů severozápadně od México City, s velkými ambicemi po vítězství v kategorii WRC2 na Švédské rallye. Pro 21letého syna bývalého mistra světa Pettera Solberga je to druhé mexické dobrodružství, v roce 2020 však nedojel do cíle. „Většinu rychlostních zkoušek tak znám jen ze seznamovacích jízd. Ale po rozsáhlém testování na šotolině s vozem Škoda Fabia RS Rally2 věřím v další dobrý výsledek,“ říká Solberg junior, který se aktuálně dělí o vedení v celkovém pořadí kategorie WRC2 s Yohanem Rosselem z Francie.

Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Emil Lindholm se spolujezdkyní Reetou Hämäläinenovou (oba Finsko) vstupují na nové území, protože v Mexiku ještě nikdy nestartovali. Po frustrující Švédské rallye, kde náraz do sněhové bariéry znamenal značnou časovou ztrátu a ve výsledku sedmé místo v kategorii WRC2, je cílem smíšené posádky znovu nastartovat svou misi za obhajobou mistrovského titulu. „Švédská rallye je minulostí. Naším cílem je získat co nejvíce bodů,“ zdůrazňuje Lindholm. Na Mexické rallye usedne za volant osvědčeného vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT.

Na rozdíl od Solberga a Lindholma je Gus Greensmith v týmu Toksport WRT a s vozem Škoda Fabia RS Rally2 nováčkem. Jinak má ale na svém kontě již 71 startů ve WRC a tuto rallye zná již ze svých dvou účastí v minulosti. Greensmith se na stupně vítězů v kategorii WRC2 dostal již v roce 2018. S vozem Škoda Fabia RS Rally2 se už seznámil během šotolinových testů v Portugalsku. „V posledních letech bylo jasné, že Toksport WRT a Škoda jsou v kategorii WRC2 těmi, kdo se umějí prosadit. Vzhledem k tomu, že Škoda přichází s novým vozem Fabia RS Rally2, nebylo rozhodování opravdu těžké. Ve voze jsem se cítil jako doma. Řídil se mi tak snadno,“ řekl Brit. Významnou pomocí na jeho prvním podniku, který je součástí mistrovství světa v roce 2023, mu bude jeho nový spolujezdec Jonas Andersson. Švédský veterán se 177 starty ve WRC seděl například vedle jezdce Škoda Pontuse Tidemanda, když v letech 2017 a 2018 vyhráli v kategorii WRC2 Mexickou rallye.

Dalším jezdcem, který dobrovolně vynechal první dva letošní podniky kategorie WRC2, je Kajetan Kajetanowicz. Třetí muž celkového pořadí kategorie WRC2 z roku 2022 se svým spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem startují v Mexiku podruhé. Polská posádka ORLEN Rally Teamu bude opět spoléhat na osvědčený vůz Škoda Fabia Rally2 evo. Celkem jedenáct z patnácti vozů přihlášených do třídy RC2 jsou vozy Škoda Fabia.

Prokop si Mexiko užívá

Na startu bude také jediná česká posádka ve složení Martin Prokop a Michal Ernst, kteří pojedou s vozem Ford Fiesta Rally2. Prokop má za sebou účast na lednové Rallye Dakar, kde s Viktorem Chytkou obsadili šesté místo a tím vyrovnali svůj historicky nejlepší český výsledek na této soutěži. Prokop startoval s Ernstem na sedačce spolujezdce již ve dvaceti podnicích mistrovství světa. Ještě se mají objevit koncem června na keňské Safari rallye.

„Na prvním testu jsem si musel zvykat, protože jsem na volantem Fiony (Prokopův soutěžní ford) neseděl skoro sedm měsíců. Na rallye se těším, mám rád zdejší prostředí a na divácích je vidět, jak mají rallye rádi,“ uvedl Prokop na svém facebookovském profilu.

Věděli jste, že…

Mexická rallye se poprvé jela v roce 1979 a v roce 2004 byla zařazena do kalendáře FIA Mistrovství světa v rallye jako Guanajuato Rally México?

Mexická rallye byla v roce 2020 posledním podnikem WRC, který se konal před pětiměsíční přestávkou způsobenou pandemií covidu-19?

V nejvyšším bodě dosahuje trať výšky 2737 metrů nad mořem? Nižší tlak vzduchu a menší hladina kyslíku v této nadmořské výšce má za následek až dvacetiprocentní ztrátu výkonu motorů rallyeových vozů?

Vítězové rallye obvykle dostávají kromě trofejí i originální kovbojské boty?

Průběžné pořadí (po 2 z 23 RZ)

1. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) 1:54,2; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1,7; 3. Lappi, Ferm (Hyundai i20 N Rally1) +2,2; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2,8; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2,8; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3,3; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +3,4; 8. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +3,7; 9. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +4,1; 10. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +6,1; 11. Grjazin, Alexandrov (Škoda Fabia Rally2 evo) +7,7; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8,0; 13. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +8,7; 14. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia Rally2) +10,8; 15. Martínez, Nicholson (Chile, Arg./Škoda Fabia R5) +11,7; 16. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +12,6; 17. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Punma Rally1) +12,9; 18. Salas, Zapata (Mex./Škoda Fabia R5) +13,4; 19. Mauro, Sanjuan (Mex., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +13,4; 20. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +14,3.

Zbývající program Mexické rallye

Pátek 17. 3. – 15.48 RZ3 (31,61 km), 16.46 RZ4 (15,71 km), 17.39 RZ5 (13,79 km), 21.22 RZ6 (31,61 km), 22.20 RZ7 (15,71 km), 23.13 RZ8 (13,79 km).

Sobota 18. 3. – 0.16 RZ9 (3,70 km), 1.16 RZ10 (2,76 km), 15.13 RZ11 (14,82 km), 16.04 RZ12 (22,56 km), 17.05 RZ13 (21,70 km), 18.13 RZ14 (3,70 km), 21.06 RZ15 (14,82 km), 21.59 RZ16 (22,56 km), 23.05 RZ17 (21,70 km).

Neděle 19. 3. – 0.18 RZ18 (3,70 km), 1.18 RZ19 (2,76 km), 15.05 RZ20 (3,70 km), 16.16 RZ21 (35,63 km), 17.24 RZ22 (12,61 km), 19.18 RZ23 (9,59 km).

Průběžné pořadí (po 2 ze 13 rallye)

1. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 41 bodů; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 38; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 32; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 29; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 6. Breen, Fulton (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 7. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 15; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 8; 9. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 8; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 6; 11. Solberg. Edmondon (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 12. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 2; 13. Veiby, Eriksen (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 14. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 15. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 80; 2. Hyundai 66; 3. Ford 51.

Vyhrané RZ: Rovanperä 12; Ogier 9, Neuville 7, Breen 4, Evans 1, Katsuta 1, Tänak 1, Lappi 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 28; 2. Solberg. Edmondon (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 28; 3. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 20; 4. Veiby, Eriksen (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 19; 5. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 6. López (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 15; … 8. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12.