Michelin a GM testují bezvzduchové pneumatiky pro osobní vozy, na trh se mohou dostat už v roce 2024

Technologie tzv. bezvzduchových pneumatik už je sice dostupná pro některé pracovní stroje, majitelé osobních automobilů však zatím mají smůlu. Změny bychom se však mohli dočkat již za pár let.

Na vývoji tzv. bezvzduchových pneumatik totiž aktivně spolupracují společnosti Michelin a General Motors, které nedávno prezentovaly svůj prototyp Uptis. Zvláštní název přitom vychází z označení „Unique Puncture-proof Tire Systém,“ což se dá přeložit jako „Unikátní Systém Proražení-odolných pneumatik.“

Prezentace nového typu pneumatik Uptis se uskutečnila na veletrhu udržitelné mobility Movin’On Summit, kde mohli návštěvníci sledovat i praktickou ukázku. Ještě před koncem tohoto roku se však plánuje testovací provoz flotily elektromobilů Chevrolet Bolt EV, které se budou na pneumatikách Uptis pohybovat po Michiganu.

„GM je nadšené z možností, které Uptis představuje, a těší nás, že na této přelomové technologii spolupracujeme s Michelinem,“ uvedl Steve Kiefer z vedení General Motors. „Uptis je ideální součástí posunu automobilového průmyslu do budoucnosti a skvělým příkladem, jak mohou naši zákazníci těžit z naší spolupráce a inovací s našimi dodavatelskými partnery.“

Největším přínosem pneumatik Uptis je samozřejmě jejich odolnost vůči proražení, což ale v důsledku může vést k nižší spotřebě surových materiálů, nižší produkci odpadu, vyšší bezpečnosti na silicích i nižším emisím produkovaným automobilovým průmyslem.

Jak GM dodává, díky bezvzduchové technologii pneumatik Uptis dojde k snížení počtu pneumatik, které byly v důsledku proražení vyhozeny ještě před koncem jejich životnost. To by mělo vést k nižší produkci nových pneumatik a tím pádem by se měla snížit jak spotřeba surových materiálů, tak spotřeba energie i produkce emisí.

Nový typ pneumatik Uptis by měl také déle vydržet, neboť nebude docházet k předčasnému opotřebení vlivem podhuštění nebo přehuštění. Dojezdová kola a rezervy by se rázem staly zbytečnými a lidem by již nehrozila rizika spojená nejen s proražením pneumatiky za jízdy, ale také s jejich výměnou na frekventovaných silnicích či dálnicích.

Produkční varianta pneumatik Uptis pro osobní vozy by se podle odhadů GM mohla na trhu objevit již kolem roku 2024.