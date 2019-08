Mini už má přes 45.000 zájemců o nový elektromobil, kolik je jich ale vážných?

Čistě elektrické mini, které automobilka odhalila teprve minulý měsíc, schytalo kritiku hlavně kvůli své technice. Ta totiž vychází z modelu BMW i3s, což znamená maximální výkon 135 kW (184 k), točivý moment 270 Nm a akceleraci z 0 na 100 km/h za 7.3 sekundy. S baterií o kapacitě 32.6 kWh by pak mělo čistě elektrické mini zvládnout ujet okolo 235 až 270 km na jedno nabití (dle WLTP).

Pro automobilku BMW, pod kterou Mini spadá, se tak jedná o premiéru teprve druhého modelu s čistě elektrickým pohonem. Tím prvním totiž bylo v roce 2013 právě BMW i3, jehož techniku Mini využije, a které už se zřejmě nedočká svého nástupce.

Zajímavé však je, že i přes občasnou kritiku techniky a relativně pozdního příchodu na trh si elektrické Mini našlo celkem početnou skupinu potenciálních zájemců. Elena Eder, projektová manažerka projektu elektrického Mini, totiž v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung uvedla, že zájem již projevilo přes 45.000 lidí.

Jenže kolik zájemců patří k těm vážným? Jak totiž již dříve informoval web Electrive.com, zájemci o elektrické Mini si mohou pojistit dodávku jednoho z prvních kusů zaplacením rezervačního poplatku do výše okolo 500 Euro (13.000 Kč). Pokud se ale nakonec nerozhodnou učinit objednávku, bude jim poplatek za rezervaci vrácen. Jen projevit zájem o vůz tak vlastně nikoho nic nestojí a vypovídací hodnota této cifry tím poněkud upadá.

A i když automobilka plánuje zahájení výroby již na letošní podzim a první kusy by měly dorazit k zákazníkům již z kraje roku 2020, vše by se mohlo ještě zkomplikovat. Výroba elektrického Mini je totiž naplánována na dobu, kdy by mělo dojít k tzv. Brexitu. To by samozřejmě zkomplikovalo situaci všem automobilkám na území Velké Británie, Mini nevyjímaje.

Elena Eder se však podobné spekulace snaží rozehnat a zákazníky uklidnit. „Ať už se stane cokoliv, jsme připraveni na každou možnost. Nijak nás to neovlivní, mluvilo se o tom už tak dlouho, že jsme připraveni na každou eventualitu.“