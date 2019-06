Vozy kategorie pickup byly dlouhou dobu považovány především za americkou záležitost, v posledních letech však jejich obliba stoupá i v dalších částech světa. A to včetně sportovnějších variant, jejichž celosvětovým symbolem je Ford Raptor.

Ford F-150 Raptor je skutečnou legendou mezi pick-upy, která kombinuje sportovní vlastnosti, neuvěřitelnou odolnost a současně si zachovává i typickou praktičnost své kategorie. Minulý rok však Ford představil úpravu Raptor i pro menší pick-up Ranger, který se dodává na řadu trhů po celém světě. Paradoxně s výjimkou USA.

Ranger Raptor je však na trhu unikátem, který zatím nemá konkurenci. To by se však mohlo pokusit změnit Mitsbishi, které již začátkem roku představilo koncept Triton Absolute. Názvem Triton se však nenechte zmást, jedná se totiž o model, který v Evropě známe jako L200. Populární pick-up se podobně jako Ranger prodává mimo trhy USA a i když byl Absolute označován jen jako koncept, téměř okamžitě se začalo spekulovat o jeho výrobě a média po celém světě ho označila za konkurenta Rangeru Raptor.

Dlouho se však jednalo o pouhé spekulace, které neměly žádný reálný základ. Bylo to jen naše zbožné přání, které ale možná bylo vyslyšeno. Australský motoristický web CarAdvice se totiž pochlubil získáním snímků, které by měly pocházet z žádosti o patentovou ochranu nového modelu vycházejícího z konceptu Absolute.

Na snímcích přitom můžeme vidět hned dvě varianty modifikovaného pick-upu, které se podstatně liší. Zatímco první grafika ukazuje poměrně nenápadný pick-up, který se od standardního L200 liší snad jen odlišnou maskou chladiče, širšími blatníky, bočními nášlapy a zvýšeným podvozkem, na druhé grafice vidíme vůz, který jako by konceptu z oka vypadl. Na střeše má zvláštní nosič s integrovanými světlomety a specifických úprav se dočkala i korba, která má na bocích nový nosič a elegantněji navazuje na kabinu. Zdroj svých fotografií bohužel australští kolegové neuvádí a nám se tuto patentovou žádost nepodařilo objevit. Snímky vozu jsou tak k vidění pouze na jejich webu.

I přes agresivnější a dobrodružnější vzhled se však neočekává, že by se Mitsubishi pustilo do stejných úprav, jakých se dostává Fordu Raptor. V jeho případě totiž Ford vyvíjí i zcela nové šasi, které musí vydržet extrémní zacházení – včetně skákání a závodění v terénu, kde by většina z nás nedokázala ani pořádně běžet.

Produkční L200 Absolute si tak nejspíš bude muset vystačit s vyztuženým a lépe chráněným podvozkem, který by mohl povyrůst až o 50 mm. V podbězích by se měly objevit odolnější ráfky, na kterých byly u prototypu obuty offroadové pneumatiky Falken. Změny se neočekávají ani u pohonné soustavy, což ale u L200 s uzávěrou středního a zadního diferenciálu nepředstavuje výrazný problém. Navíc by tak Mitsubishi mohlo dosáhnout i podstatně zajímavější a hlavně dostupnější ceny.

Australské zastoupení Mitsubishi sice odmítlo uniklé fotky komentovat, koncept Absolute už si ale objel kolečko po australských dealerstvích a podle dřívějšího vyjádření automobilky by měl přesně odpovídat tomu, jak Australané vidí a využívají vozy této kategorie. Registrace ochranné známky, jakkoliv se jedná o běžný krok, je pak jen dalším z řady důkazů, které nahrávají úvahám o představení nového vozu na australském trhu již v průběhu příštího roku. Zůstává však otázkou, zda a kdy se upravená L200 dostane i do zbytku světa. Pro Mitsubishi by se však jednalo o logický krok, jak si urvat větší kus ze slušně rostoucího trhu.