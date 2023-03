Mobilní aplikace umožní ostatním řidičům natáčet a hlásit vaše přestupky

Britský automobilový klub RAC (Royal Automotive Club) před pár dny přinesl informaci o aplikaci pro mobilní telefony, která z chytrého mobilního zařízení v podstatě udělá autokameru, jejímž prostřednictvím bude možné natáčet a ohlašovat přestupky ostatních řidičů.

Nová aplikace má být v Británii zpřístupněna v průběhu letošního května, a to zdarma. Její tvůrce Oleksiy Afonin uvádí, že bude schopná prostřednictvím fotoaparátu chytrého telefonu kontrolovat provoz před vozem a případně registrovat motoristy překračující maximální povolenou rychlost a nahlásit je policii.

Video se připravuje ...

Afonin se nedávno účastnil schůzky se zástupci policie, kde probírali, jak by řidiči mohli aplikaci používat a jak by mohla asistovat také samotným policistům. Pro nahrání videa se zaznamenaným přestupkem by mohl být zřízen oficiální portál. Afonin si s policisty prý upřesnil, jakým přesným způsobem mají být videozáznamy pořizovány, aby mohly být použity jako důkaz.

Kromě překročení maximální povolené rychlosti budou záznamy aplikace moci posloužit jako důkazy také u dalších přestupků. Má se jednat například o jízdu na červenou, nepoužívání blinkrů, nebezpečný jízdní styl, neoprávněné parkování, nebo – paradoxně – používání mobilního zařízení za jízdy.

Řidiči vozu s nainstalovanou aplikací a vhodně umístěným telefonem bude stačit zapnout tlačítko nahrávání. Samotné odeslání záznamu policii bude moci až v okamžik, kdy zastaví a vypne motor. Díky těmto pravidlům pak na řidiče nebude nahlíženo jako na někoho, kdo používá mobil za jízdy. Aplikace bude snímat video při jízdě průběžně, ale pokud řidič nestiskne tlačítko nahrávání, záznamy se automaticky po 30 sekundách smažou.

Prozatím bude aplikace dostupná zřejmě jen v Británii a my doufáme, že se dále nerozšíří. Souhlasíme, že je na bezpečnost provozu potřeba dohlížet, respektive se za volantem chovat zodpovědně, ale podobný způsob kontroly zavání zneužíváním a zřejmě přinese více škody než užitku. Rádi bychom se ale pletli.