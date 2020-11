Most Barikádníků má kulatiny: Motoristům slouží už čtyři dekády

Otevření tunelu Blanka před pěti lety sice odvedlo část dopravy mezi severem a jihem Prahy do podzemí, ani poté ale most Barikádníků nepřišel o roli důležité dopravní tepny.

První přemostění Vltavy bylo v těchto místech otevřeno 29. října 1928, ve stejný den jako nedaleko proti proudu ležící Libeňský most. Původní Trojský most (po válce přejmenovaný na most Barikádníků) sloužil až do 70. let minulého století, kdy už přestal kapacitně stačit. Nový most byl budován v letech 1972 až 1980 podle návrhu architekta Jiřího Trnky. Při stavbě byly až do úrovně hladiny použity původní pilíře, starý most skončil na dně vytěžené pískovny u Velkých Žernosek.

Automobilům po dobu stavby sloužil provizorní ocelový most, jehož mostovka byla vyložena dřevěnými trámy, které dělaly velký hluk, a proto získal přezdívku Rámusák. Dnešní most Barikádníků (212 metrů dlouhý a 33 metrů široký) byl dlouhých 34 let posledním místem - počítáno po proudu řeky - kde mohly automobily přejet Vltavu, a to až do října 2014 kdy se kousek dál otevřel automobilový a tramvajový Trojský most, vybudovaný během výstavby tunelového komplexu Blanka.