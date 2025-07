Nissan odkládá platby, aby se udržel nad vodou. Má na krku i velkou svolávačku

Automobilka Nissan už podruhé v letošním roce odkládá platby před koncem kvartálu. Nikoliv však na úkor dodavatelů, tvrdí. Do nákladní restrukturalizace jí také přišla svolávací akce 444 tisíc aut v USA.

Obrození automobilky není jednoduché, ukazují zprávy z nitra japonského Nissanu. Značka, která má alianční spolupráci s Renaultem a Mitsubishi, je už řadu měsíců ve vážných problémech a třebaže na jejich vyřešení pracuje, není to proces na pár dnů.

Ukazuje to zpráva agentury Reuters, která říká, že Nissan žádá některé dodavatele v EU a Velké Británii o možnost odložení plateb. Cílem takových kroků je uvolnit peníze pro dostupnost v krátkodobém horizontu, aby byly dostupné na konci druhého čtvrtletí letošního roku. Pro Nissan to je první kvartál ve fiskálním roce 2025, neboť jeho fiskální rok trvá od dubna do března.

Nismo má nový přírůstek. Gigantické ostré SUV vzniklo podle receptu na GT-R Mario Rychtera Novinky

Třebaže to vypadá vážně, odklady plateb nejsou zas tak neobvyklým krokem. Nissan to dělal už na konci března a nyní uvedl, že tahle „spolupráce“ dodavatelů „pro ně nebude znamenat žádné náklady“ navíc. „Mohli si vybrat mezi okamžitou platbou, anebo pozdější platbou s úroky,“ napsal zástupce Nissanu agentuře.

Cílem bylo takto „uvolnit“ asi 150 milionů eur, tedy 3,7 miliardy korun. „Usilujeme o dostatečnou likviditu, abychom překonali náklady na ozdravná opatření a splatili dluhopisy v době jejich splatnosti," uvedla dále automobilka Nissan.

Do toho se přidává problém ve Spojených státech, kde automobilka svolává 444 tisíc kusů modelů Rogue a Altima a zároveň QX50 a QX55 své luxusní značky Infiniti. Týká se to různých modelových let v rozsahu 2019–2024. Motory o objemu 1,5 a 2,0 litru s variabilním kompresním poměrem mohou mít zmetková ložiska.

V servisu mechanici sundají olejovou vanu a pokud v ní uvidí kovové špony, motor buď opraví, nebo rovnou celý vymění. Pokud bude olej čistý, dvoulitr dostane novou olejovou náplň s filtrem, patnáctistovka k tomu navíc ještě těsnění vany.

Nový Nissan Leaf (2025) • Zdroj: Nissan

zdroje: Reuters, Carscoops | zdroj foto: | zdroj videa: Nissan