Most Slovenského národního povstání je jednou z bratislavských ikon. Nyní slaví výročí

Bratislavský Most Slovenského národního povstání, který byl uveden do provozu 26. srpna 1972, se stal jednou z ikon slovenské metropole.

Elegantní stavba, která překonává Dunaj bez jediného pilíře ve vodě, vznikla v česko-slovenské spolupráci a známá je i díky vyhlídkové restauraci. Jeho význam na začátku 70. let minulého století byl o to větší, že se stal teprve druhým bratislavským mostem přes Dunaj.

Stavba mostu vyprojektovaného inženýry Arpádem Tesárem a Jozefem Zvarou a architekty Jozefem Lackem, Ladislavem Kušnírem a Ivanem Slameňem začala v roce 1967. Ocelové části budoucího přemostění dodaly Hutní montáže Ostrava, zbylé práce měl pak na starosti podnik Doprastav Bratislava. Výsledkem pětiletého budování byl 430 metrů dlouhý a 21 metrů široký most, který kromě automobilů a chodců slouží třeba i pro přívod vody na Staré Město.

Stará část Bratislavy ale na budování mostu doplatila, kvůli výstavbě totiž byla zbourána řada domů v historickém centru města. Na druhou stranu ale vznikla nová bratislavská ikona, která byla vyhlášena za stavbu 20. století na Slovensku a před čtyřmi roky se stala i národní kulturní památkou. V té době už nepřehlédnutelná stavba, jejíž pilíř ční do výše více než 80 metrů, opět nesla jméno Most SNP. V roce 1993 byla totiž přejmenována na Nový most a k původnímu názvu se vrátila až o 19 let později.

Dunaj, který je v Bratislavě široký zhruba 300 metrů, nebylo dlouho možné překročit suchou nohou, stavěly se jen provizorní dřevěné mosty. Až v roce 1770 byl podle návrhu bratislavského vynálezce Johanna Wolfganga Kempelena postaven zajímavý "létající most", který se v zimě, nebo když pod ním chtěla proplout loď, dal prostě rozebrat. Definitivně byl zrušen v roce 1805, kdy tehdejší Prešpurk ohrožovala napoleonská armáda.

První stálý most, nesoucí jméno císaře Františka Josefa I., byl ve městě dokončen v roce 1891, po vzniku Československa ho přejmenovali na památku Milana Rastislava Štefánika. Koncem druhé světové války byl ustupujícími Němci zničen, brzy se ale dočkal opravy a až do listopadu 1989 nesl jméno Most Rudé armády, poté byl přejmenován na Starý most. Po Mostu SNP přibyly v Bratislavě ještě Přístavní most (původně Most dukelských hrdinů, 1985), dálniční Most Lanfranconi (1992), Most Apollo (2005) a nejnovější dálniční Lužný most (2021).