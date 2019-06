Motocyklová VC Katalánska 2019: Marc Márquez byl doma suverénní

VC Katalánska, 7. podnik letošního mistrovství světa silničních motocyklů, se odehrává na Circuit de Catalunya-Barcelona. Okruh byl postaven v roce 1991. Před třemi lety tu během druhého pátečního tréninku zahynul vítěz 9 Grand Prix a vicemistr světa Moto3 2012 Luis Salom. Konfigurace trati pro jednostopý šampionát (shodná s formulí 1) čítá 16 zatáček a měří 4,7 km.

V ranních zahřívacích trénincích byli nejrychlejší Fabio Quartararo (MotoGP), Álex Márquez (Moto2) a Lorenzo dalla Porta (Moto3). Aleix Espargaró (Aprilia) v zahřívacím tréninku čtyřdobých litrů upadl, přesto dokázal zajet velmi pěkný třetí čas. Závody dnes sledovalo 92.000 diváků, bylo teplo a svítilo slunce.

Závody ve zkratce

Poté, co Jorge Lorenzo sundal ve 2. kole závodu MotoGP Rossiho, Viñalese a Doviziosa, měl otevřenou cestu k vítězství Marc Márquez. Bitva nejprestižnější třídy byla plná pádů, dokončilo ji jen 13 závodníků ze 24 na startu. Fabio Quartararo se konečně dočkal pódia: druhého místa. Třídě Moto2 zpočátku dominovali Thomas Lüthi a Augusto Fernández, ale pak převzal otěže závodu Álex Márquez a nikým neohrožován si dojel pro třetí triumf za sebou a celkově desátý v kariéře. Míří za titulem? Moto3 viděly strhující bitvu a spoustu pádů. Sezóna je vyrovnaná, nakonec byl v cíli první Marcos Ramírez.

MotoGP

V závěru včerejší druhé kvalifikace málem sundal pomalu jedoucí Maverick Viñales Fabia Quartarara, který se ještě nacházel v rychlém kole. Španěl byl penalizován ztrátou tří pozic na roštu. Ostře sledované klání bylo vypsáno na 24 kol. Postartovní strkanici nejlépe zvládl Andrea Dovizioso. Marc Márquez se dostal do kontaktu s Fabiem Quartararem. Karel Abraham bohužel hned v úvodu spadl, velmi rychle zmizela z pole aprilia Aleixe Espargara, potkala se s Bradleym Smithem (KTM). Zamotal se tam i Andrea Iannone s druhým italským motocyklem, ten ale nakonec dojel.

Jorge Lorenzo přepálil ve druhém kole jednu ze zatáček, zabrzdil předek a sundal Viñalese, „Doviho“ a Valentino Rossi nestihl zastavit před letící motorkou svého stájového kolegy! Rázem měl Marc Márquez více než sekundový náskok před ostatními. Za ním se utvořila trojice Petrucci – Quartararo – Rins. „Pecco“ Bagnaia se odporoučel k zemi. Rins si vyšlápl i na druhého Petrucciho, ale neuspěl. Pokračovalo už jen 15 jezdců...

V patnáctém kole neodolal Quartararo Jacku Millerovi, ale vrátil mu to... Skrumáž vynesla na druhé místo Rinse, ale také ne nadlouho. V sedmé zatáčce, stejné jako náš Abraham spadl i Franco Morbidelli. Pokusil se ještě vyrazit na trať, ale po několika Álex Rins nechtěl Danila sundat, šel tvrdě na zadní brzdu z 350 km/h, následně do smyku a musel využít dlouhého kola. Následkem toho se propadl až na sedmé místo. Quartararo se vzápětí dostal před Petrucciho a začal mu ujíždět. Cal Crutchlow se šest kol před cílem pokusil zaútočit na Millera, přehnal to a nemohl uhnout nikam jinam než do kačírku, jinak by se potkal se zdí.

Rins zdolal týmového parťáka od Suzuki Mira a ještě v posledním okruhu se procpal i před Millera. Mir zůstal na cílové čáře za ním... Marc Márquez zvítězil suverénně, letos už počtvrté, ale na domácí trati poprvé po pěti letech. Fabio Quartararo si své druhé místo určitě užije, Petrucciho na měkkých gumách nechal suverénně za sebou.

VC Katalánska MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 40:31,175 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT +2,660 s 3. Danilo Petrucci Ducati Mission Winnow Ducati +4,537 s 4. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +6,602 s 5. Jack Miller Ducati Pramac Racing +6,870 s 6. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +7,040 s 7. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +16,144 s 8. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +17,969 s 9. Tito Rabat Ducati Reale Avintia Racing +22,661 s 10. Johann Zarco KTM Red Bull KTM Factory Racing +26,228 s 'DNF. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing upadl

Pořadí MS jezdců po sedmi závodech: 1. Marc Márquez 140, 2. Andrea Dovizioso 103, 3. Álex Rins 101, 4. Danilo Petrucci 98, 5. Valentino Rossi 72... 24. Karel Abraham 2...

Moto2

Závod na 22 kol začal lehkým ťukancem Álexe Márqueze a Fabia di Giannantonia. Spadl Remy Gardner, naopak nejlépe odjeli Tom Lüthi s Augustem Fernándezem, kteří si rychle vypracovali náskok 1,5 s. Márquez se brzy ocitl na třetím místě a očekávalo se, že první dva začne stíhat. Iker Lecuona odstoupil, motorka mu nejela. Sam Lowes startující z první řady se propadal na sedmé místo za di Giannantonia, Bastianiniho a Navarra. Sedm kol stačilo mladšímu z bratrů Márquezů, aby dotáhl dva soupeře před sebou a Fernándeze záhy zdolal. S asfaltem se potkal Lorenzo Baldassarri, vítěz tří letošních závodů a průběžný lídr seriálu.

„Diggia“ visel na Fernándezovi, zdolal jej, jezdil tedy třetí, ale v polovině závodu havaroval. Jenže Augustu Fernándezovi nedal pokoj druhý zbylý muž Speed Upu: Jorge Navarro, záhy mu patřil průběžný bronz. Thomas Lüthi poslední dobou skvěle rozjetému Márquezovi neodolal a ten mu začal ujíždět. Již delší dobu se spekuluje o tom, že by Álex šel do MotoGP k Pramacu. Lowes jezdil až devátý.

Hezky spolu bojovali Xavi Vierge a Luca Marini o sedmé místo, pak i o šesté s Marcelem Schrötterem. Lüthiho přední guma dala švýcarskému jezdci jasně najevo, aby se v posledních pěti kolech nesnažil dostihnout španělského soka a hlídal si druhé místo. To také udržel až do cíle před Navarrem, ten už se nepřiblížil natolik, aby zaútočil. Álex Márquez dosáhl triumfem hattricku. Smůlu měl Brit Jake Dixon, ten spadl v samotném závěru...

VC Katalánska Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 38:25,678 min 2. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +1,989 s 3. Jorge Navarro Speed Up HDR Heidrun Speed Up +2,532 s 4. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 +3,802 s 5. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +7,472 s 6. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +13,996 s 7. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +14,565 s 8. Xavi Vierge Kalex EG 0,0 Marc VDS +14,953 s 9. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +15,898 s 10. Tetsuta Nagahsima Kalex Onexox TKKR SAG Team +17,947 s

Pořadí MS jezdců po sedmi závodech: 1. Álex Márquez 111, 2. Thomas Lüthi 104, 3. Jorge Navarro 89, 4. Lorenzo Baldassarri 88, 5. Marcel Schrötter 73...

Moto3

Niccolò Antonelli, Kazuki Masaki, Jaume Masiá, Dennis Foggia, Andrea Migno a Filip Salač dostali trest ztráty 12 pozic na roštu, Vicente Pérez se posunul dozadu o šest míst. Nezodpovědné manévry a vyčkávání na soupeře při kvalifikaci se trestaly tvrdě....

Závod na 21 kol začal nejlépe pro Tonyho Arbolina a Aróna Caneta. Ai Ogura krotil jankovitou motorku a chvíli jel po zadním kole. Tatsuki Suzuki upadl, na vině byl Albert Arenas. V cíli prvního kola se dostal do čela dalla Porta. Filip Salač se rychle prokousal z konce pole až takřka k bodům. Ve 4. kole se dalla Portovi zastavila jeho honda, vedení ale převzal jeho kolega od Leopardu Marcos Ramírez. Vpředu jezdili i John McPhee a Darryn Binder.

V pátém kole došlo k hromadnému pádu, vyvolal jej Can Öncü a působil jako bowlingová koule, odnesli to ještě Albert Arenas, Raúl Fernández a Sergio García. Filip Salač se srazil s Vicentem Pérezem, pokračoval dál, ale s obří ztrátou. Pak se odporoučel k zemi Andrea Migno. V čele jela velká grupa, na špičce se vozili Alonso López a Jaume Masiá.

V polovině klání se vyvezl ven Arbolino a vypadalo to na technický problém, ale pak zalehl a jel dál, ale mimo body. Jenže honda mu nejela... Skončil v boxech, odstoupil i Filip Salač, který ztratil plexisklo ze své KTM i hledí přilby! Jaume Masiá upadl, stroj mu zdechnul a byl konec, zavřel ho Darryn Binder. Kuba Kornfeil už jel čtrnáctý. Kazuki Masaki se sklouzl, ale nasedl a jel dál. 6 kol před cílem vedl Kaito Toba před Lópezem a Antonellim, který vyjížděl do závodu až z konce pole! Vpředu jsme viděli i Gabriela Rodriga.

López se pokusil v 18. okruhu o trhák, ale nevyšel. Antonelli málem sundal Ramíreze, musel brzdit a hodně ztratil. Spadl Makar Jurčenko po incidentu s Yamanakou a Tatayem, jezdil na konci první obří skupiny, tedy kolem bodované hranice. Poslední dvě kola byla infarktová. Nejprve došlo k incidentu mezi Rodrigem a Binderem a poté spadl z vedoucí pozice Toba a McPhee měl co dělat, aby ho nenapodobil. Pole se kvůli tomu roztrhalo. Nakonec vyhrál poprvé v životě Marcos Ramírez před Canetem a Celestinem Viettim! López čtvrté místo oplakal, tolik chtěl na stupně vítězů... Kornfeil se dotáhl do Top 10.

VC Katalánska Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing 38:36,156 min 2. Arón Canet KTM Sterilgarda Max Racing Team +0,119 s 3. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +0,146 s 4. Alonso López Honda Estrella Galicia 0,0 +0,235 s 5. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +0,947 s 6. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +1,008 s 7. Romano Fenati Honda VNE Snipers +1,068 s 8. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing +1,358 s 9. Ryusei Yamanaka Honda Estrella Galicia 0,0 +1,984 s 10. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +2,472 s 'DNF. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP odstoupil

Pořadí MS jezdců po sedmi závodech: 1. Arón Canet 103, 2. Lorenzo dalla Porta 80, 3. Niccolò Antonelli 75, 4. Celestino Vietti 68, 5. Jaume Masiá 65... 17. Jakub Kornfeil 30... 28. Filip Salač 1

Zdroje: MotoGPsport.cz, MotoGP.com, iSport.cz, Nova Sport, Wikipedia