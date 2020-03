Motocyklová VC Kataru 2020: Tetsuta Nagashima slaví první vítězství v životě

Grand Prix Kataru se koná posedmnácté v nepřetržité řadě. Okruh Losail postavený v poušti měří 5,38 km a má šestnáct zatáček. Osud dalších závodů této sezóny ale visí ve hvězdách kvůli epidemii koronaviru. V USA se kvůli ní ruší velké akce a sever Itálie se ocitl ve velmi obtížné situaci... Uvidíme, jak vše dopadne.

Katarské zahřívací tréninky, které začínaly v 11:10 našeho času, ovládli v obou vypsaných kubaturách Tetsuta Nagashima (Moto2) a Raúl Fernández. Tomu, jak se zdá, přestup k Akimu Ajovi prospěl. Také Japonec o třídu výše změnil barvy a skončil rovněž ve finském týmu (loni jezdil za SAG). Stáj se mimochodem jmenuje stále Red Bull KTM Ajo, i když v Moto2 používá šasi Kalex.

Moto2

Sam Lowes vynechal včerejší třetí trénink i kvalifikaci, protože jej trápí zranění z předsezónních testů. V závodě jsme jej pochopitelně také neviděli. Tahle sezóna pro bývalého mistra světa supersportů opět nezačíná dobře... Joe Roberts se stal po deseti letech dalším Američanem, který získal v Moto2 pole position, před ním to byl rodák z Barcelony Kenny Noyes v Le Mans 2010.

Moto2 odstartovaly v 16:00 našeho času na rovných 20 kol. A Luca Marini vystřelil jako raketa. Brzy jej ovšem v čele nahradil Enea Bastianini, ale pak se prostřídali. Somkiat Chantra kolidoval s Marcosem Ramírezem, ale po drobné opravě se na trať vrátil. Vpředu se drželi i Roberts s Jorgem Martínem. Augusto Fernández se sťukl se Stefanem Manzim, což znamenalo konec...

V sedmém okruhu se pokusil Joe Roberts zaútočit na Mariniho, ale byl moc dlouhý. Trénuje ho John Hopkins, bývalý vynikající jezdec, kterému bohužel kariéru ukončila četná zranění. Pak to zkusil ještě jednou, ale nevlastní bratr Valentina Rossiho vzal otěže klání do svých rukou. Spadl Kasma Daniel (ještě nedávno Indonésan používal i druhé příjmení Kasmayudin).

Robertse se snažili dostihnout Bastianini, Lorenzo Baldassarri, Tetsuta Nagashima a Xavi Vierge. Loňský vítěz „Balda“ si na Američana úspěšně vyšlápl. Ale jen na chvíli. špička se v době, kdy do konce klání chybělo jen šest kol, kompletně sjela. Šest jezdců včetně Jorgeho Navarra! Jenže vzápětí se pole trhalo a Marini, který dlouho vedl, už během chvilky na čelo nestačil, rychle se propadl až na konec Top 10.

Nejsuverénněji si v závěru počínal Nagashima, ten ostatním ujel o více než sekundu a zaslouženě vyhrál. Ale kdo by čekal, že triumf oslaví právě on? Za ním přivedl delší vláček do cíle Baldassarri – Bastinaniniho, Robertse, Gardnera a Navarra. Američan se tedy pódia nedočkal, ale i tak je jeho výsledek fantastický. Gardner se po skvělém úvodu a slabším středu zase prodral vpřed. Smutně skončil závod pro Mariniho, který na samém konci upadl a rozhodně nevypadal na to, že by se mu chtělo vstávat.

VC Kataru Moto2 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tetsuta Nagashima Kalex Red Bull KTM Ajo 40:00,192 min 2. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +1,347 s 3. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +1,428 s 4. Joe Roberts Kalex American Racing +1,559 s 5. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team +1,901 s 6. Jorge Navarro Speed Up Beta Tools Speed Up +2,381 s 7. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +4,490 s 8. Arón Canet Speed Up Aspar Team +4,703 s 9. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +7,118 s 10. Thomas Lüthi Kalex Liqui Moly Intact GP +8,904 s

Pořadí MS jezdců po prvním závodě: 1. Tetsuta Nagashima 25, 2. Lorenzo Baldassarri 20, 3. Enea Bastianini 16, 4. Joe Roberts 13, 5. Remy Gardner 11...

Moto3

Do závodu vypsaného na 18 kol vyrážel z první pozice Tatsuki Suzuki, který v sobotní kvalifikaci nenašel přemožitele, i když se ještě v první části mírně nepohodl s Alonsem Lópezem. Ten letos sedlá stroj Husqvarna týmu Maxe Biaggiho, nejde ale o nic jiného než o přeznačkovanou KTM. Startovalo se ve 14:20, ještě za světla.

Zpočátku vedl Suzuki, ale pak se začalo pořadí přelévat, vedli Arbolino, Fernández, Arenas... Skvěle si vedl Deniz Öncü, který jezdil kolem čtvrtého místa. Jenže pak se propadl. Na špičce se objevil Darryn Binder, ale Albert Arenas se pokusil o trhák. Nevyšel mu. Zato stíhačka vynesla Filipa Salače z 20. místa na roštu už do Top 10. Muselo se ale počítat i s Jaumem Masiou a Sergiem Garcíou.

Jedenáctičlenná skupina vpředu se sice chvílemi roztrhala, ale pak jel vpředu chumel, na který jsme v této třídě zvyklý, vešli se do něj všichni bodující. Deniz Öncü se v jedenáctém kole ocitl na chvilku mimo trať, ale příliš neztratil. Celestina Viettiho sestřelil Jeremy Alcoba, ale Ital nasedl a pokračoval. Španěl nedostal žádný trest. Spadl José Julián García, náhradník za Antonelliho.

Tři kola před cílem se na čele objevil John McPhee. Ten si pak vyjel zadním kolem do kačírku, ale ustál to. Kdo ale vyhraje? Nenápadný, leč rychlý Gaby Rodrigo? Binder s Arbolinem byli mimo hru, protože Jihoafričan do Itala ťukl, sám spadl a soupeře vyhnal mimo trať. Arenas s McPheem v posledním kole lehce poodjeli a soupeři už je nedostihli. Arenas vyhrál čtvrtou GP v životě.

Poslední pódiovou příčku urval Jaume Masiá, jenže o ni přišel a na nejnižší stupínek vítězů nakonec vystoupil Ai Ogura. Filip Salač jezdil celý závod kolem desítky, v posledních fázích se vyhoupl lehce dopředu a nakonec dojel osmý. A zůstal na této pozici i poté, co obdrželi další tresty Rodrigo, Alcoba a Fernández, který ale skončil až za ním. Všichni doplatili na svá vyjetí mimo dráhu v posledním okruhu.

VC Kataru Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Albert Arenas KTM Aspar Team Gaviota 38:08,941 min 2. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,053 s 3. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +0,344 s 4. Jaume Masiá Honda Leopard Racing +0,247 s 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,789 s 6. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 +0,426 s 7. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 +0,559 s 8. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +0,823 s 9. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0,964 s 10. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo +0,834 s

Pořadí MS jezdců po prvním závodě: 1. Albert Arenas 25, 2. John McPhee 20, 3. Ai Ogura 16, 4. Jaume Masiá 13, 5. Tatsuki Suzuki 11... 8. Filip Salač 8...

Zdroje: MotoGP.com, Wikipedia, MotoGPsport.cz, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.