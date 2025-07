Nová pravidla pro řidiče – Velké změny od července

Se startem prázdnin vstupuje v platnost takzvaná devítinovela. Ta v různých zákonech mění pravidla pro řidiče v Česku. Týká se to třeba evidenčních kontrol, volání policie k nehodám a mnoho dalšího. Pojďme si novinky projít.

Řidičáky bez úřadu, delší platnost evidenčních kontrol, poptávková doprava, rozjezd Inspekce silniční dopravy – to jsou jen některé z bodů, jež přinese 1. července 2025 do života českých motoristů devítinovela související se silničním provozem. „Přináší řadu pozitivních věcí. Snižuje byrokracii, ušetří lidem peníze a zvýší bezpečnost na silnicích,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

1. Řidičák do schránky

První z novel pokračuje v digitalizaci dopravní agendy. Pro nové řidičské oprávnění, výměnu řidičského průkazu nebo kartu řidiče už není nutné chodit osobně na úřad. Vše jde vyřešit přes Portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na výdejním místě nebo ve výdejním boxu. „Podmínkou pro umožnění podání žádosti přes portál je trvalý pobyt žadatelů na území České republiky. Jen o nich jsou totiž vedeny údaje v základních registrech. Člověk se musí na portálu řádně ztotožnit. Například prostřednictvím bankovní identity,“ vysvětluje František Jemelka z ministerstva dopravy.

7 novinek k řidičákům

Kdo nechce, na úřad nemusí.

Správní poplatek se hradí prostřednictvím platební brány na Portálu dopravy.

Průkaz nebo karta přijdou na zvolené výdejní místo.

Současně zůstává zachována možnost vyzvednutí na úřadu.

Osoby, kterým je řidičské oprávnění uděleno nebo rozšířeno, mohu řídit od okamžiku zápisu do registru, nemusejí čekat na fyzický průkaz.

Končí vydávání potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu.

Neplatný řidičák můžete, ale nově nemusíte odevzdat na úřadu, zlikvidovat ho smíte sami.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Krok vpřed. Pamatujete na fronty a lístečkový systém? Zdlouhavý proces s cestou na úřad se mění v běžné nákupy zboží na webu s posíláním do výdejních boxů: vyplním, kliknu a zajdu si pro objednávku do schránky. Skvělé je, že lidé, kterým je udělen nebo rozšířen řidičák, na něj nemusí fyzicky čekat. Řídit mohou od okamžiku zápisu oprávnění do registru řidičů.

2. Evidenční kontroly

Akce, která je potřebná pro změnu vlastníka nebo provozovatele, bude nově platit celou dobu mezi pravidelnými technickými prohlídkami. To znamená dva roky místo dosavadní, poloviční doby. „Nově také budou evidovány přestupky provozovatelů STK a měření emisí. A dále kontrolních techniků v informačním systému prohlídek, kde bude rovněž evidence státního odborného dozoru nad jejich činností. Účelem je možnost odnímání příslušných oprávnění v případě opakovaného porušení jejich povinností,“ odhaluje František Jemelka z ministerstva dopravy.

Není třeba maturita

Získat profesní osvědčení kontrolního technika a vykonávat tuto činnost bude nově umožněno i osobám, které nesplňují požadavek na ukončené střední vzdělání s maturitou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel. „Potřebné znalosti budou v případě absence tohoto vzdělání prověřovány novou zkouškou ze znalostí konstrukce vozidla prováděnou ministerstvem dopravy,“ říká František Jemelka

NÁŠ KOMENTÁŘ: Za Svět motorů velké plus. Prodloužení platnosti na dva roky jednak srovná délku s dobou platnosti pravidelné technické prohlídky, a hlavně sníží administrativu. Nedivíme se, že se to nelíbí Asociaci STK. Ta varuje před tím, že to zvýší počet podvodů se stočenými tachometry. Spíš tu ale vidíme nechuť plynoucí z toho, že STK přijdou prodloužením z roku na dva o část příjmů.

Martin Brix ze společnosti Drivalia: Inflaci ve flotilách umíme přibrzdit David Šprincl Novinky

3. Záznam o nehodě

Papír, který by měl každý vozit v autě, slouží k sepsání okolností nehody, k níž není nutné přivolat policii. Díky další novele přibude od 1. července pro úplně všechny řidiče druhá a mnohem rychlejší možnost přes webovou aplikaci České kanceláře pojistitelů.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Papírovou podobu Společného záznamu o nehodě doplnila o možnost vše vyplnit v mobilu Generali Česká pojišťovna. Čekali jsme, kdy se přidají další pojišťovny – a hle: zákon je s aplikací České kanceláře pojistitelů, v níž jsou všechny pojišťovny, předběhl. Za to palec nahoru.

4. Limit škody zvýšen na 200 000 Kč

Tato novela navíc zvyšuje hranici odhadované škody, od níž je nutné oznamovat havárii policii: z nynějších 100 000 korun na 200 000 korun. „Zvýšení hranice odráží růst cen,“ vysvětluje změnu ministr dopravy Martin Kupka.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Zvýšení limitu má logiku, ale zůstává hlavní problém: dokážou řidiči odhadnout škodu? Často ne a policii volají i k nehodám, kde to není nutné.

5 Poptávková doprava

Nevíte, o co jde? Vysvětluje to druhý název novinky: autobus na zavolání. Umožní cestujícím v hromadné dopravě objednat (přivolat) si bus pomocí aplikace v mobilu, přepravu budou realizovat především menší vozidla. „Přeprava bude probíhat na základě objednávek, a to jak mezi běžnými zastávkami, tak mezi předem určenými nástupními místy. Využívána budou vozidla od osobních až po autobusy a licence bude vydávána pro určitou územní oblast, nikoliv trasu,“ objasňuje ministr dopravy Martin Kupka. Poptávková doprava podle něj umožní jak ekonomické, tak velmi účelné zajištění dopravní obslužnosti. Zároveň se tím vytváří prostor pro vznik nových objednávkových aplikací.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Nápad přišel – jak to máme nejraději – zespodu. Poptávkovou dopravu už zavádějí některé kraje. Zavedení tohoto typu dopravy do praxe má být jednodušší i díky tomu, že pro řízení vozidla, jímž bude nejčastěji mikrobus, postačí řidičský průkaz skupiny B. Líbí se nám, že vozidla budou zastavovat i mimo klasické zastávky, což pomůže třeba seniorům. Místo po lince povede jejich trasa v území, pavučinově a klidně pokaždé jinak.

Škoda Elroq Respectline nese poselství. Byla technickým i matematickým oříškem Mario Rychtera Novinky

6. Inspekce silniční dopravy

Inspekce vznikla transformací dosavadního Centra služeb pro silniční dopravu. Na silnicích začne úřadovat právě 1. července 2025, inspektoři budou nosit služební stejnokroj a mít i jasně označená auta. „Experti zpočátku vyrazí na kontroly především kamionů, a to bez asistence policie nebo celní správy. Kontrolovat budou povinné přestávky a odpočinky řidičů, upevnění nákladu, hmotnost nákladních vozidel a budou také odhalovat manipulace s tachografy,“ plánuje ministr dopravy Martin Kupka. Inspekce bude mít osmdesát pracovních míst. Roční náklady na investice a provoz odhaduje ministerstvo dopravy na 146 milionů korun. Inspektoři nebudou jen na silnicích, vydají se i do provozoven. Novela také zvyšuje horní hranici pokuty za přestupek dopravce týkající se vedení záznamů o dobách řízení či odpočinku řidiče z 350 000 na 500 000 Kč.

Napsali jsme: Na policisty si hrát nebudeme

Hlídky nebudou ozbrojené, nemají plnit funkci policie. Nečekejte proto žádné stíhání s majáky nebo razantní zastavování. Místo zbraně, obušku nebo pout budou inspektoři vybaveni dalekohledem, zastavovacím terčem (plácačkou) a maximálně ještě potřebnou sbírkou zákonů. S dopravními policisty si je rozhodně splést nemůžete. Nebudou mít na sobě klasické uniformy. Jejich stejnokroje připomínají spíš moderní tmavě modré montérky s polo tričkem a reflexními prvky na rukávech s nápisem INSID na zádech.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Dlouhodobě bojujeme za to, aby se provozu na silnici věnovala Policie ČR, a ne třeba obecní strážníci. Teď vzniká další subjekt v uniformách, který dostane právo pokutovat řidiče. To je vždy ošidné. Inspektoři přitom dostanou pravomocí dost: vozy budou smět nejen zastavovat, ale i vyřizovat některé přestupky příkazem na místě, vybírat kauce, bránit v další jízdě, odebírat doklady i registrační značky.

7 Tatraktory

Jde o vozidla registrovaná jako traktory, ale přitom mající provozní a jiné vlastnosti jako běžné nákladní automobily. Podle nynějšího zákona se za ně například neplatí mýtné. Jde o vozy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3500 kilogramů a konstrukční rychlost je 80 kilometrů v hodině nebo vyšší, ale registrovány jsou jako traktory. Nově budou podléhat mýtnému a k jejich řízení bude zapotřebí oprávnění skupiny C1 nebo C a také profesní způsobilost.

5 novinek k tatraktorům:

Budou podléhat mýtnému.

Budou moct využívat dálnice.

K řízení bude třeba oprávnění skupiny C1 nebo C, profesní způsobilost a dopravně psychologické vyšetření.

V přechodném období jednoho roku ještě bude stačit vedle C i oprávnění skupiny T.

Upravují se drobná pravidla tak, aby se vztahovala nejen na náklaďáky, ale i na tato vozidla.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Ti, kdo mají řidičák skupiny T, která dosud stačila, zapláčou. Oprávnění si budou muset rozšířit, což stojí čas, peníze i úsilí. K tomu bude nutná i profesní způsobilost a dopravněpsychologické vyšetření. Kvitujeme, že se upřesňuje dosud nejasná definice v zákoně o pozemních komunikacích, jestli smějí na dálnice. Takže: budou moci využívat i dálniční síť.

Pleny, drogerie, řidičák: Novela zákona usnadní výměnu důležitého průkazu Ondřej Šámal Novinky

8 Správní poplatky

Nově se budou vybírat už za přijetí žádosti, nikoli až za provedení požadovaného úkonu správním orgánem. A u některých dojde ke zvýšení. Třeba žádost o udělení či změnu licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy naroste až o dvojnásobek: u vnitrokrajské linky a MHD z 300 Kč na 500 Kč, u mezikrajské linky z 500 Kč na 1000 Kč. Stejně naroste poplatek za žádost o oprávnění řidiče taxislužby i zápis do evidence vozidel.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Každé zdražení zamrzí, ale tyto poplatky tu byly vždycky a nejde zas o tak vysoké finanční částky. Pak jsou tu ale i úplně nové poplatky: třeba za přijetí žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, a to rovnou za tisícovku. To bolí víc.

9 Zefektivnění kontrol

Prodlužuje se délka zajížďky k nízkorychlostním kontrolním vážením nebo k mobilní kontrolní jednotce, do stanice technické kontroly a měření emisí při technické silniční kontrole, a to z 16 (včetně cesty zpět) na 50 kilometrů. Obecní policie pak dostává oprávnění k zastavování vozidel taxislužby za účelem kontroly jejích povinností – nově není vázáno na kontroly pouze bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Pro běžné řidiče může být zajímavé upřesnění ve vymezení pravomocí celních úřadů, a to v možnosti zadržování řidičského průkazu nebo možnosti podrobit mentora sedmnáctiletého řidiče vyšetření na ovlivnění alkoholem či jinými návykovými látkami.

NÁŠ KOMENTÁŘ: Jde o pár inovací, které se ukázaly v praxi. Chápeme třeba zrušení povinnosti dopravních úřadů zjišťovat a řešit zdroj ohrožování provozu veřejné linkové dopravy osob a souvisejících dalších povinností, v praxi stejně nebylo skoro využíváno. Logické je umožnění provádění části kontrolní přepravy v osobní dopravě i ve správním obvodu jiného než obecně příslušného dopravního úřadu. A fajn je novinka v podobě možnosti zabránit vozidlu v jízdě použitím botičky či zadržením dokladů i v případě porušení pravidel týkajících se přepravy nebezpečných věcí.

Novinky snižují byrokracii

Jak vidí změny od července, které umožnila takzvaná devítinovela hned několika silničních zákonů, ministr dopravy Martin Kupka?

Pojďme postupně: řidičský průkaz do výdejního boxu, jak to bude fungovat?

Přes Portál dopravy. Tam jde zvolit doručení průkazu vydaného z důvodu jeho končící platnosti, ztráty či odcizení na místo, kterým může být výdejní box, úložna. Jde o velké ulehčení v mnoha ohledech. Do června bylo třeba jít na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterých jsou v Česku jen dvě stovky. Nově bude možné využít minimálně patnáct set boxů a patnáct set výdejních míst.

Řidičák už letos nemusíme vozit v autě. To ale jen v Česku. Kdy to půjde i za hranicemi?

Podle evropské legislativy nadále platí, že se řidiči vydává průkaz, kterým se prokazuje při řízení motorových vozidel v ostatních členských státech Evropské unie a na území třetích zemí. To by se mohlo změnit v následujících letech, a sice pro území členských států v rámci zavádění evropské digitální peněženky a digitální identity.

Platnost evidenční kontroly dva roky místo jednoho. Tady bylo podnětem co?

Snížit zbytečnou byrokracii při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru. V případě platné pravidelné technické prohlídky je zbytečné podrobovat vozidlo další kontrole, té evidenční. Navíc si každý může zjistit údaje o posledních technických kontrolách a stavu tachometru jednoduše na kontrolatachometru.cz.

V červenci také vyjedou na silnice jednotky Inspekce silniční dopravy. Je dobře dávat pravomoci dalšímu subjektu, když máme Policii ČR?

Inspektoři budou vykonávat kontroly přímo na silnicích i v provozovnách dopravců. Některé přestupky mohou řešit na místě, také vybírat kauce, bránit v další jízdě, odebírat doklady, dohlížet na povinné přestávky a odpočinky řidičů, upevnění nákladu, hmotnost nákladních vozidel a budou také odhalovat manipulace s tachografy. Není to ale ozbrojená složka, to je důležitá informace, a i s ohledem na to, že technici jsou opravdu odborně zdatní. Chceme, aby měli korektní přístup. K zastavování vozidel budou používat stejné nebo podobné nástroje, jako používá policie: plácačku, naváděcí text vzadu na vozidle.

Mají se bát i řidiči osobáků?

Osobní auta zastaví, jen pokud viditelně vydávají větší emise, než je normální. A zkušenost jasně ukazuje, že v naprosté většině příkladů se jedná o vozidla s nějakou závadou nebo byl odpojen fi ltr pevných částic a podobně. V tomhle směru chci jednoznačně rozptýlit jakoukoliv obavu, že by kontroly měly být zaměřeny na běžné řidiče.

Další bod: poptávková doprava. Jak tomu rozumět?

Objednávky budou probíhat hlavně prostřednictvím aplikací a přepravu budou zajišťovat především menší vozidla. Využívána budou vozidla od osobních až po autobusy, licence bude vydávána pro určitou územní oblast, nikoliv trasu. Cestující tedy budou moci nastupovat a vystupovat mimo zastávky a podle jejich požadavků bude možné upravovat i samotnou trasu. Poptávková doprava umožní jak ekonomické, tak velmi účelné zajištění dopravní obslužnosti. Zároveň se tím vytváří prostor pro vznik nových objednávkových aplikací.

Dvousettisícové hranice u nehod se neobávám

Co říkají na novinky od července pojišťovny? Popovídali jsme si s Pavlem Wiesnerem, generálním ředitelem ČPP.

Od tohoto týdne budou moci řidiči začít využívat společný záznam o nehodě přes webovou aplikaci České kanceláře pojistitelů. Je to velká změna?

V povinném ručení jsme úspěšně vstoupili do on-line světa, proto jsem rád, že digitální vývoj nachází nové uplatnění i v oblasti dopravních nehod. Vývoj webové aplikace probíhá v České kanceláři pojistitelů. Nasazení čekám hned na počátku července.

Co to znamená pro pojišťovny?

Účastníci nehody budou moci vyplnit zmíněný formulář elektronicky v mobilu prostřednictvím webového portálu provozovaného Českou kanceláří pojistitelů. Budou moci do aplikace nahrát fotografie a popsat postavení vozidel při střetu. Obsah společného záznamu bude distribuován pojišťovnám i účastníkům na jimi určenou e-mailovou adresu. Aktéry nehody sepsání společného záznamu samozřejmě nezbavuje povinnosti oznámit vznik události na pojišťovně viníka. Díky zmíněným databázím dojde k posílení sběru strukturovaných dat dopravních nehod pro pojišťovny, ČKP i Policii ČR, doprovázené zrychlením procesu likvidace.

Co druhá novinka: zvýšení hranice odhadované škody nehody, k níž je nutné volat policii, ze 100 000 na 200 000 korun?

Není to žádným překvapením. Důvodů je samozřejmě více. Jednak cena vozidel i jejich oprav se kvůli inflaci z různých známých důvodů výrazně zdvihly. Policie volá po zvýšení této hranice také z kapacitních důvodů, na druhou stranu ale čekání na její příjezd také příjemné není. Takže pokud není pádný důvod volat policii, platí, že se účastníkům osvědčuje vyplnit řádně společný záznam o nehodě, protože na policii tak čekat nemusí.

Jak to mají řidiči poznat?

byl i u stotisícové hranice a taky se s tím řidiči naučili pracovat. Mnohem důležitější je pořízení fotek, svědků a následné zadokumentování společného záznamu v případech, kdy se účastníci shodli na skutkovém ději a veškeré informace si navzájem zkontrolovali a podpisem stvrdili. Pokud mezi nimi ale dojde ke sporu s tím, jak skutkový děj proběhl, případně vyvstanou i jiné okolnosti, třeba podezření na alkohol či jiné návykové látky, doporučuji Policii ČR volat ve vlastním zájmu bez ohledu na výši škody, aby na místě rozhodla.

Co když škodu neodhadnu, ta bude 300 000 Kč a policii jsem nevolal? Jak to řeší pojišťovna?

Obdobné náležitosti postupu platí i pro tento případ. Rozhodně však platí to, co jsem uvedl. Při závažnějších poškozeních a případných sporech s protistranou ohledně zavinění doporučujeme vždy policii zavolat a žádat ji o příjezd, případně se poradit, jak postupovat.

Je dobře, že evidenční kontrola, která je potřebná pro změnu vlastníka nebo provozovatele, bude nově platit celou dobu mezi pravidelnými technickými prohlídkami, to znamená dva roky místo dosavadní poloviční doby?

Upozorňuji, že od července se její platnost prodlužuje na dva roky i zpětně. Co je pozitivní, že nebude nutné předkládat protokol o jejím absolvování při přepisu či zápisu vozidla ani při změně vlastníka. Systémy propojené přes portál dopravy si tyto údaje mezi sebou předají automaticky. Bezpochyby jde o příznivou změnu pro vlastníky a provozovatele.

Devítinovela také zavádí pravidla pro autonomní auta. Jak se stavíte k jejich pojišťování? Jaká má specifika?

specifika? Problematiku vývoje autonomních vozidel a jejich provozování v praxi sledujeme průběžně už dlouho. Je nám jasné, že tato vozidla pojišťovat budeme, protože máme povinnost pojistnou smlouvu uzavřít ze zákona.