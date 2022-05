MS sajdkárkrosu v Lokti: Čermák zůstává lídrem MS

Bax s Čermákem vedli v obou jízdách. V té úvodní jezdili první, ale krátce před koncem je předjeli Hermans s Mussetem. „Povedl se nám start a dvacet minut ze třiceti jsme jezdili bez problémů. Pak začal motor ve vysokých otáčkách ztrácet výkon, mechanici to budou řešit,“ říkal po první jízdě Čermák. Do druhé jízdy odstartovala favorizovaná posádka znovu nejlépe a téměř celý závod vedla. Tři minuty před koncem vymezeného času je předjeli Nizozemec Juialn Veldman a Belgičan Glen Jassens. V předposledním kole se však motor u stroje dvojice Bax a Čermák zastavil a posádka tak závod bohužel nedokončila. „Bohužel se uvolnilo benzinové čerpadlo a vytekl benzin. To se zkrátka stává, i takový může být motoristický sport,“ řekl po závodě Ondřej Čermák.

Tři víkendové jízdy čtyřkolek skončily celkově překvapením. Úřadující evropský šampion Kevin Saar z Estonska dopoledne podlehl, stejně jako v sobotu, Norovi Christopheru Tveräenovi. Závěrečnou jízdu sice vyhrál, ale na nejvyšší stupínek vystoupil v Lokti norský závodník. V průběžném pořadí seriálu však vede i nadále Saar. Z českých jezdců si vedl nejlépe Jiří Kašpar, který byl v nedělních rozjížďkách dvakrát sedmý a v bodovém součtu víkendu obsadil dokonce šesté místo. V průběžném pořadí šampionátu zůstává nejlépe umístěným, Čechem Jan Brhel, který v Lokti nebodoval vinou technických problémů závodní čtyřkolky.

Mezi několika tisíci nadšenými diváky nechyběl ani starosta města Loket nad Ohří Petr Adamec. „Každoročně navštěvuji závod mistrovství světa a jsem rád, že nám na toto závodiště přibyl další šampionát. Jsem ze závodů sajdkár nadšený. Byla to úžasná podívaná, když může člověk vidět, co závodníci dokáží. Je to jiná akce než MXGP, ale perfektně zorganizovaná a byl bych rád, kdyby tady zůstala i pro další roky,“ řekl Petr Adamec.

Výsledky

Sajdkáry: 1. Heamns, Musset (Niz., Bel./WSP AMS) 47, 2. Veldman, Janssens (Niz., Bel./WSP Mega) 34, 3. Van Werven, Van den Bogaart (Niz./WSP TM) 34. Průběžné pořadí MS: 1. E. Bax, Čermák (Niz., ČR/WSP Husqvarna) 74, 2. Varik, Kunnas (Est., Fin./WSP AMS) 74, 3. Van Werven, Van den Bogaart 67.

Čtyřkolky: 1. Tveräen (Nor./Yamaha) 72, 2. Saar (Est./Yamaha) 69, 3. Haverdil (Niz./CRQF) 56; … 6. Kašpar (ČR/Yamaha) 36; 10. Kostelecký (ČR/Yamaha) 33. Průběžné pořadí ME: 1. Saar 144, 2. Tveräen 122, 3. Haverdil 110; … 10. Brhel (ČR/Yamaha)38, 11. Kašpar 36, 12. Kostelecký 33.