MS sajdkárkrosu v Lokti: Čermák je velkým favoritem

Pro tento rok jste změnil parťáka za řídítky. Bylo těžké si zvykat?

Na špičkové úrovni jsou tihle kluci přibližně stejně rychlí. S Etiennem jsme trénovali tři týdny ve Španělsku a myslím, že jsme si sedli jezdecky i lidsky.

Můžete přiblížit vaši práci při závodě?

U sajdkáry existuje riziko převrácení ve velké rychlosti. Mojí povinností je vyvažovat odstředivé síly v zatáčkách a na nerovnostech. Při skocích, které jsou v našem sportu hodně atraktivní, musím držet motorku rovně ve skoku i při dopadu.

Co říkáte na náročné trati v Lokti?

Mám z téhle trati trochu respekt. Určitě je špičková s kvalitním povrchem a se spoustou technických míst. Prudká klesání jsou náročná a zabrat dostane zejména motor, jehož naladění bude tady zvláště klíčové.“

Promotér světového šampionátu Martin Beňa před závodem řekl: „Loket je ve světě motokrosu fenomén. To, že se nám podařilo sajdkárkros na tuto trať vrátit je něco, o co jsme usilovali od chvíle, kdy jsme se stali promotéry šampionátu. Pro fanoušky je to bezesporu jeden z vrcholů domácí motoristické sezony obecně. Pověst této trati a skvělé zázemí přilákaly na start 42 posádek, což je rekordní počet v době po pandemii. A co nás těší je to, že český fanoušek bude moci fandit Ondřejovi Čermákovi, který by mohl udělat právě na domácí půdě další krok k vysněnému titulu. Doufáme, že se vydaří počasí, a přijde ho podpořit co nejvíc fanoušků.“

Na startu se mohou diváci těšit na rekordní počet 42 posádek v MS sajdkárkrosu a 25 posádek v rámci doprovodného mistrovství Evropy čtyřkolek. Kromě Ondřeje Čermáka se v Lokti představí další posádky s českými jezdci – Lukáš Černý-Dominik Chopin, Jan Boukal-Radek Vitoň, Jakub a Tomáš Vejchodové, Ladislav a Vítězslav Pečové, Martin Žižlavský-Jan Hanulík, Robert Diblík-Michal Gábor, Dominik Vach-Lukáš Čiko a Jason van Daele-Miroslav Zatloukal.

Program

Sobota – 14.45 kvalifikace MS sajdkárkrosu, skupina A, 15.45 kvalifikace MS sajdkárkrosu, skupina B, 16.40 ME čtyřkolek, 1. jízda, 17.30 MS sajdkárkros, poslední šance.

Neděle – 11.30 ME čtyřkolek, 2. jízda, 13.00 MS sajdkárkros, 1. jízda, 14.00 ME čtyřkolek, 3. jízda, 15.45 MS sajdkárkros, 2. jízda.

Průběžné pořadí MS (po 1 ze 7 závodů): 1. E. Bax, Čermák (Fr., ČR/Husqvarna) 50 bodů; 2. Varik, Kunnas (Est., Fin./AMS) 42; 3. Wilkinson, Millard (Brit./AMS) 35; 4. Van Werven, Van den Bogaart (Niz./TM) 33; 5. Veldman, Janssen (Niz., Bel./KNMW) 32; 6. Wijers, Van der Puttes (Niz./Zabel) 28.

Kalendář 2022 – 24. 4. Markelo (Nizozemsko), 22. 5. Loket (Česko), 26. 6. Lommel (Belgie), 3. 7. Lange (Estonsko), 3. 9. Dalečín (Česko), 18. 9. Rudrrsberg (Německo). Pohár národů – 24.-25. 9. Kramolín (Česko).