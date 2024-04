Kde smíte legálně řídit skútr? Na skútru ani na Slovensko

Denně se potýkáme s nařízeními, která údajně platí v celé Unii. Kdo se skupinou B řídí vedle auta i skútr, mohl by podlehnout falešnému pocitu, že tak může činit v celé EU. Ne, nejde to!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Od roku 2013 můžeme v ČR s řidičským průkazem skupiny B usedat nejen za volant, ale i řídítka. Česko tehdy převedlo do svých zákonů evropská pravidla, díky nimž můžeme jezdit na skútrech, přesněji na motocyklech bez manuálního řazení o výkonu maximálně 11 kW a objemu nejvýše 125 cm3. Možná se v létě vydáte někam na skútru a nebudete se chtít omezovat jen územím ČR. Jsme přece v EU, řízení nám povolilo rozhodnutí z Bruselu, tak proč nezajet na skok i k sousedům. Případně někoho může napadnout si skútr přibalit na cesty po Evropě nebo si ho v nějakém turistickém letovisku vypůjčit.

Zatímco pokuty z radaru v Drážďanech jsou v Praze díky propojení databází v EU za tři dny, z Prahy do Drážďan se na skútru jen s béčkem vydat nejde. Pokud jde o pokuty, nemají státy EU problém se domluvit. Když jde o něco pozitivního pro motoristy, je to bohužel složitější. Právě do Německa, ale taky do Rakouska a bohužel ani na Slovensko na skútru jet nemůžete. Jediná sousední země, kam to jde, je Polsko.

Nejednotná EU

Pokud se z Hřenska vydáte pro klobásky do sousedního Bad Schandau na větším skútru jen s řidičským průkazem skupiny B, koledujete si o průšvih. V Německu naše béčko na motocykl neplatí. Stejně tak z Hodonína nesmíte na skútru s béčkem k tetičce do sousední Holíče na Slovensku. A pokud si během dovolené na Krétě vypůjčíte skútr, opět porušujete předpisy. Ani v Řecku český a slovenský řidičák skupiny B na jednu stopu neuznávají.

Menší půjčovny samozřejmě nechtějí své zákazníky vyhánět, a tak na příslušné skupiny moc nehledí. Pravděpodobně ani policie se nevěnuje kontrole turistů. Ale kdyby došlo k nehodě, může pojišťovna odmítnout zaplatit vzniklou škodu. Když jsme e-mailem u větších firem, které provozují v Řecku půjčovny skútrů, zjišťovali, zda by nám nějaký na béčkový řidičák z ČR na den vypůjčily, přišla zamítavá odpověď.

Zatímco české skútristy odmítnutí v řecké, chorvatské či italské půjčovně jen lehce zamrzí, Němce či Rakušany musí dost štvát. Proč? V ČR máme skútry k béčku zadarmo, nemusíme na žádné další školení ani nic platit. V Německu, Rakousku a případně i ve Francii je potřeba jít na doplňující kurz. Ten stojí peníze, čas a námahu.

Německá cesta

V Německu je jízda na skútru, kterému tady říkají roller, možná jen po absolvování čtyř devadesátiminutových lekcí teorie a pěti devadesátiminutových jízdách. Po školení, které stojí podle autoškoly 500 až 1000 eur, tedy od 12.500 do 25.000 korun, už se zkoušky nedělají. S potvrzením o účasti na kurzu dojde německý řidič na úřad a dostane do řidičského průkazu národní harmonizační kód B196. Ten ho opravňuje řídit motocykl bez manuálního řazení o objemu maximálně 125 cm3 a výkonu 11 kW na území celého Německa. Kurzu se ale může zúčastnit jen řidič starší 25 let, který má skupinu B nejméně pět let v kuse. Kdo se před rokem na pár měsíců vybodoval, má smůlu.

Podobné řešení zavedli i v Rakousku, kde píšou pro změnu kód 111. Na rozdíl od Německa není rakouské B111 omezeno na stroje s automatickou převodovkou ani variátorem. Po rozšíření řidičáku tak může rakouský motorista jezdit i na klasické motorce, jen se musí vejít do 125 cm3 a 11 kW. Stejně jako v Německu i v Rakousku toto rozšíření kódem ke skupině B vyjde levněji než plnohodnotné A1 či A2, nebo dokonce velké A. Ačkoliv je německé a rakouské řešení podobné, Němci do Rakouska na skútru po kurzu nesmějí stejně jako Rakušané do Německa. Čech nebo jakýkoliv jiný cizinec se na školení v Německu nebo Rakousku s řidičákem ze své země nemůže přihlásit. Kdo tedy chce nebo potřebuje do těchto zemí jezdit, musí si udělat řidičský průkaz skupiny A1. Ten musíte mít i pro cesty na Slovensko nebo třeba do Maďarska. Slováci můžou jezdit na skútru, když mají béčko dva roky. Cizinci včetně Čechů ale smějí pod Tatrami jezdit jen s tím, co mají explicitně uvedeno v řidičáku.

Video se připravuje ...

Na nákup do Polska

Jinou cestou se vydaly například Polsko nebo Španělsko. Tam není jako v ČR možné usednout za řídítka ve stejný den jako za volant, ale po třech letech praxe. Stačí tedy mít béčko tři roky. To platí i pro české řidiče. V Portugalsku je jedno, jak dlouho jezdíte autem, rozhoduje věk řidiče. Vyrazit s béčkem i na skútru je možné v Portugalsku od 25 let.

Paradoxně tak třeba německý nebo rakouský řidič bez rozšiřujícího kurzu doma za řídítka nemůže, zato v Polsku, ve Španělsku nebo v Portugalsku ano. Celkově je v tom dost chaos a na to řada skútristů někdy i nevědomky hřeší. Počítají s tím, že snad nebudou bourat a nikdo je ani nebude kontrolovat. A kdyby se už silniční kontrola odehrála, dá se doufat v neznalost daného policisty, který se snad nechá přesvědčit, že bez áčka jde jezdit na skútru v celé Unii. Autor tohoto textu ostatně zažil v roce 2021 kontrolu v Praze, při které se policista divil, že jede na skútru bez řidičáku na motorku. Díky sebevědomé odpovědi, že stačí skupina B, se hlídka do další disputace nepouštěla. Spoléhat se na to, že podobně hladce projde kontrola i v Řezně nebo u Lince, však nelze.

Naopak třeba v Madridu není problém jezdit. Stejně jako v Praze nebo Brně si tady klidně stáhnete aplikaci pro sdílené skútry, do níž nahrajete fotku občanky a řidičáku, a za pár hodin vám přijde e-mail s potvrzením aktivace účtu. A můžete vyrazit do ulic.

Ty internety…

Kdo chvíli hledá informace o uznávání béčka na skútrech na internetu, dostane se k textům o tom, že se dá jezdit všude. Našli jsme i cestopis jezdce, který přes Slovensko a Maďarsko vyrazil jen s béčkem do Chorvatska. A prošlo mu to.

Občas někdo argumentuje dopisem z velvyslanectví té či oné země. Někdo se chlubí tím, že se ptal na místní policii, nebo dokonce prodělal silniční kontrolu. Často narazíte i na argument, že podle Vídeňské či Ženevské dohody musí přece v zahraničí uznat platnost našich řidičáků v plném rozsahu.

To je pravda, ale myslí se tím vše, co je zapsané. A ve chvíli, kdy je kolonka A1 prázdná, to pro policistu v Malackách, Gyoru nebo Pasově znamená, že na motorce nemáte jako řidič co dělat.

Pro skútristy je tak nehledě na to, že jsme v EU, zatím stále nejjistějším řešením rozbít prasátko, jít do autoškoly a udělat si řidičák na motorku. Pak se lze vydat kamkoliv nejen po EU, ale vlastně do celého světa.

Čekání na sjednocení

Při procházení hlavně zahraničních médií věnujících se motorismu se občas objeví zpráva, že EU zvažuje zavést jednotná pravidla pro skútry v celé Unii. Jde ale většinou spíš o přání autora. Zatímco radary dokážou díky unijním dohodám posílat pokuty přes půlku Evropy, jízda na nákup do Německa na skútru zatím legální není. Jediná možnost je rozšíření řidičského průkazu o skupinu A1.

Kde smíte legálně řídit skútr?

Kde stačí béčko

Výrobci skútrů chrlí na trh různé modely, které se neliší kubaturou a až na pár desetin kilowattu ani výkonem. Jde o stopětadvacítky s výkonem do 11 kW. Prakticky v celé EU je totiž možné na řidičák skupiny B jezdit i na skútru, který má zmíněný obsah a výkon, jen s řidičským průkazem skupiny B. Tuto možnost ale mají až na výjimky jen místní řidiči. My vám přinášíme přehled, ve kterých zemích můžete za řídítka skútru i bez řidičáku na motorku.

Belgie ANO* Platí jen pro řidiče, kteří se stali držiteli skupiny B před 1. 5. 2011 Bulharsko NE Česko ANO Dánsko NE Estonsko NE Finsko NE Francie NE Chorvatsko NE Irsko NE Island NE Itálie NE Kypr NE Lichtenštejnsko NE Litva NE Lotyšsko ANO Lucembursko NE Maďarsko NE Malta NE Německo NE Nizozemsko ANO Norsko NE Polsko ANO* 3 roky držitel skupiny B Portugalsko ANO* Věk minimálně 25 let Rakousko NE Rumunsko NE Řecko NE Slovensko NE Slovinsko NE Spojené království NE Srbsko NE Španělsko ANO* 3 roky držitel skupiny B Švédsko NE Švýcarsko NE

Na babettě kolem světa

Zatímco na skútr stopětadvacítku si za hranicemi musíte nechat zajít chuť, u mopedů je to jinak. Vozidla, která mají maximální konstrukční rychlost 45 km/h a motor o objemu maximálně 50 cm3, můžete řídit i v cizině. Na ně se totiž vztahuje skupina AM, jež se od 1. července 2006 zapisuje do českých řidičáků automaticky. Pokud ale budete chtít v Alpách nebo na Riviéře prohnat svou babettu, nezapomeňte si ji opatřit registrační značkou. Ta v ČR pro mopedy povinná není, v zahraničí byste ale bez ní mohli mít problémy. Je potřeba proto zajít na úřad a babettu přihlásit stejně jako kterékoliv jiné motorové vozidlo.