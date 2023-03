MS Superbiků v Austrálii: Už to začalo! Jak dopadl König?

Šampionát má letos v programu naplánovaných dvanáct podniků. Sedmé zastavení se odehraje o posledním červencovém víkendu na okruhu v severočeském Mostě.

Poslal soupeři esemesku

V úvodním kvalifikačním tréninku sezony si vybojoval nejlepší startovní pozici turecký jezdec Toprak Razgatlioglu (Yamaha), ale nevyužil ji. Za deště se do prvního závodu nejlépe odlepil Brit Jonathan Rea (Kawasaki), jenž si v prvním kole několikrát vyměnil pozici s Bautistou. Rea vedl do desátého okruhu, kdy ho předstihl Bautista, a na své ducati přijel vítězně do cíle s náskokem téměř tří a půl sekundy.

V neděli dopoledne vyhrál Bautista na suché trati také závod Superpole, který byl dlouhý deset kol, zatímco obě hlavní jízdy se jely na okruhů dvaadvacet. Jezdci zde startovali podle časů z kvalifikace. Ovšem na základě výsledků v závodě Superpole se stavěli na start druhého hlavního závodu. Do něj vypálil nejrychleji Španěl a na první místo nikoho nepustil. Tentokrát vyhrál s převahou přes šest sekund.