Nabídne Toyota i Supru Targa? Záleží prý hlavně na zákaznících

Toyota Supra třetí a čtvrté generace byla zákazníkům nabízena i v provedení „Aero Top,“ které umožňovalo sejmutí střešního panelu. Během chvíle tak bylo možné změnit stylové kupé na vůz typu Targa a užívat si jízdu s větrem ve vlasech. A něčeho podobného bychom se teoreticky mohli dočkat i u generace páté.

V rozhovoru pro japonský magazín Best Car Magazine to totiž naznačit Tetsuya Tada, šéfinženýr nové generace Toyoty Supra. Ten si velice dobře uvědomuje historii modelu a variantě s otevřenou střechou by se nejspíš nebránil. Ostatně ani z technického hlediska by to neměl být takový problém.

Supra totiž vznikala na stejném základu, jako roadster BMW Z4. Přidávání výztuh karoserie, které jsou po odstranění střechy nezbytné, by tak nemuselo být zas tak komplikované. Zda se ale otevřeného modelu skutečně dočkáme, případně kdy, však Tada ani nenaznačil.

Podle jeho slov by záleželo především na poptávce mezi zákazníky. Pokud by totiž Toyota zaregistrovala dostatečnou poptávku, existuje šance, že by se Supra Targa mohla v nabídce skutečně objevit. Za jak dlouho však není jasné. Vzhledem k relativně nedávnému zahájení výroby a rychlému rozebrání prvních kusů bychom však model s otevřenou střechou nečekali před prvním větším faceliftem.

I do té doby má však Supra stále co nabídnout. Jak totiž ukazují nedávná měření výkonu u novinářských vozů, Toyota nás zřejmě trochu mystifikovala. Zatímco podle oficiálních parametrů by měl přeplňovaný 3.0 litrový šestiválec nabízet výkon 340 koní a 500 Nm točivého momentu, měření v praxi odhalilo o několik desítek koní víc.

Až se tedy Supra dostane do rukou odvážných úpravců, bude zajímavé sledovat, jaký potenciál vlastně ukrývá. Minulá generace se totiž proslavila především svým přeplňovaným šestiválem 2JZ-GTE, se kterým se někteří úpravci dostali až na výkon okolo 1.000 koní.