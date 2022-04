Národní technické muzeum rozšířilo sbírku o prezidentskou Škodu Superb

Výstava automobilů v pražském Národním technickém muzeu se rozrostla o další zajímavý kousek. Společnost Škoda Auto totiž předala do jeho sbírek dosavadní oficiální vůz hlavy českého státu, kterým je Škoda Superb z roku 2019.

Vůz ve vrcholné specifikaci Laurin & Klement je lakován černou barvou, na předním blatníku má umístěnou standardu a pod jeho kapotou je uložen zážehový čtyřválec 2.0 TSI o výkonu 206 kW, který posílá výkon na všechna čtyři kola.

Model Škoda Superb je tradičním vozem prezidentů České republiky již od roku 2003. V roce 2015 pak hlava státu dostala vůbec první sériově vyrobený exemplář aktuální třetí generace modelu.

V expozici Národního technického muzea v Praze bude Škoda Superb součástí kolekce prezidentských vozů, k níž patří i reprezentační automobil prvního prezidenta Československé republiky, T. G. Masaryka.

„Velmi si vážím dlouhodobé spolupráce se Škoda Auto a podpory, kterou Škoda Auto Národnímu technickému muzeu poskytuje. Je to přátelství přetrvávající více jak 100 let, které se datuje od chvíle, kdy zakladatel automobilky Václav Klement věnoval svůj osobní archiv, finanční prostředky a první exponáty našemu muzeu. Věřím, že tato tradice se bude dále rozšiřovat, čehož dokladem je předání prezidentského vozu Škoda Superb 3. generace do našich sbírek“, uvedl Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea v Praze.

„Vozy Škoda v Národním technickém muzeu ukazují, že naše společnost je pevně propojena s moderní českou historií. Automobil Laurin & Klement Voiturette B darovaný Václavem Klementem je jedním z prvních automobilů z Mladé Boleslavi. První v Česku vyrobený Enyaq iV je v NTM k vidění od loňského září. Těší mne, že jsme mohli muzeu předat vůz Škoda Superb, který donedávna využíval český prezident. Tento exponát dokládá, že i dnes naše automobily slouží jako působivé státnické vozy“, uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky.