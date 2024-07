Nebaví vás stát v kolonách? Nechejte se vyzvednout na motorce

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na seznamu měst s nejhoršími dopravními zácpami ta česká většinou nefigurují ani v Evropě, natož ve světě, přesto se může stát i u nás, že člověk trčí v zácpě s nevalnými vyhlídkami na zlepšení. V Číně, jejíž rekordní devítidenní, 100 km dlouhá kolona se před lety dostala do mezinárodních médií, vymysleli zlepšovák – motorkáře, který vás z auta trčícího v koloně vyzvedne.

Podle dostupných informací to funguje v Pekingu. Jde o něco na způsob služby, která se v Česku už před lety začala objevovat pro asistenci v případě, že přijedete autem do restauračního zařízení a při odchodu pod vlivem už nemůžete řídit, ale nechcete tam auto nechávat, takže do něj sedne najatý řidič a odveze vás v něm domů.

Rozdíl je v tom, že do zácpy pro vás přijedou dva lidé na motorce. Jeden sedne do vašeho auta a doveze ho, kam potřebujete, ten druhý zatím vás coby „batůžek“ odveze tam, kde potřebujete být. Motorka se totiž vejde mezi jízdní pruhy ucpané silnice.

Samozřejmě, tato služba má jistá úskalí. Předně, je nutné věřit, že vám auto najatý řidič neukradne i s věcmi uvnitř. A za druhé, na motorku si s sebou nevezmete nic velkého, nanejvýš malý batoh či tašku přes rameno. Jste-li řemeslník s plnou dodávkou nářadí, nebo pokud zrovna jedete na letiště s velkým kufrem, tato služba není pro vás. Třeba byznysmenům však může pomoci stihnout důležitou schůzku nebo studentům poslední termín zkoušky.

Podle dostupných informací podobná služba fungovala v roce 2015 v Ťi-nanu, hlavním městě provincie Šan-tung, ale neměla dlouhého trvání kvůli obavám z bezpečnosti aut a věcí v nich. Nakolik to bude fungovat nyní, ukáže čas.