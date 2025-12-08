Množí se útoky na nabíjecí stanice. Nejde přitom o profit z mědi
Počet útoků na nabíjecí stanice pro elektromobily v Německu strmě roste. Provozovatelé hlásí škody za miliony eur a začínají mít podezření, že nejde jen o touhu po mědi.
Němečtí provozovatelé veřejných nabíjecích stanic čelí nebývalému nárůstu sabotáží. Jak informovala německá tisková agentura dpa, jen energetická společnost EnBW od počátku roku evidovala více než 900 případů krádeží kabelů na více než 130 místech. Škody se vyšplhaly na několik milionů eur a trend potvrzují i další firmy v branži. A podobné případy, byť zatím výjimečně, se dějí i v Česku.
Na první pohled by se mohlo zdát, že pachatelé láká měď ukrytá v kabelech, tedy materiál, jehož cena v posledních letech výrazně stoupla. Jenže to nedává smysl: kabely často končí poškozené a většina materiálu zůstává ležet na místě. EnBW proto nevylučuje, že část činů je poháněna odporem vůči elektrické dopravě.
„Některé případy vypadají jako ideologicky motivované. Kabely jsou přestřiženy, ale pachatelé je nechávají prakticky nevyužité,“ uvádí firma. Náklady na jeden incident přitom činí až 8000 eur.
Provozovatelé proto spolupracují s policií a sahají po nových obranných metodách: od kamerových systémů až po instalaci barevných náplní, které při poškození označí pachatele a usnadní jejich dopadení.
Jen v první polovině letošního roku přibylo v Německu téměř 20.000 veřejných nabíječek, dohromady jich je už 184.000. Registrace elektroaut pokořily čtvrtmilionovou hranici a průzkumy ukazují, že při výběru vozu by o nákupu elektromobilu uvažovalo až 58 % Němců.
Nabíjecí infrastruktura rychle roste, ale zároveň čelí tlaku těch, kteří s touto změnou nejsou smířeni. Zda jde o lovce mědi nebo odpůrce e-mobility, bude zřejmě muset vyřešit policie. Pro řidiče elektromobilů však má vandalismus zatím jeden praktický následek – méně funkčních stojanů a více komplikací na cestách.
Zdroje: Clean Energy Wire, E15, EnBW, Handelsblatt