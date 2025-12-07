Mlhovkáři pokračují v krasojízdě! Hledáme nejhorší nešvar řidičů
Kdo neumí správně používat osvětlení svého vozidla, pije krev čtenářům Auto.cz. Co myslíte, dotáhnou to mlhovkáři, nesvítiči a neosvětlení cyklisté na zlatou medaili?
Z výsledků čtvrtfinálové vyřazovací ankety o nejhorší nešvar řidičů je jasné, že vám, čtenářům Auto.cz, pijou krev nejvíce dvě věci – lidé, co neumí nebo nechtějí správně používat osvětlení svého vozidla, a tací, kteří nerespektují pravidla zipu či při zúžení zbytečně vytvářejí kolony.
Tyto dvě položky drtivě porazily své soupeře – mlhovkáři a lidé, kteří nesvítí, včetně cyklistů, získali 82 % hlasů a porazili tak ty, kteří parkují s dvojblinkry a je jim jedno, že přitom omezí či zablokují provoz.
Ještě větším rozdílem zvítězila neznalost či nerespektování pravidla zipu, nevyužití obou pruhů před snížením jejich počtu a zbytečná tvorba kolony nad nerespektováním žlutých dočasných čar na silnici – získalo 87 % hlasů.
Docela jednoznačná byla také poslední anketa, kde soupeřilo uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný, s nesledováním provozem kolem sebe. Uhýbání získalo 61 % hlasů.
Naopak těsným vítězem s 51 % hlasů bylo blokování křižovatky při hustém provozu, vjíždění do ní, i když z ní nemohu vyjet; stání na žlutě vyznačených prostorech zákazu zastavení v křižovatce či u připojovacího pruhu. Porazilo nechápání či ignoraci přednosti zprava.
Postupujeme tedy do semifinále, v němž vybereme, které dva nešvary se utkají o titul a které dva naopak budou soupeřit o bronz. Máte už své tipy? Napište nám je do komentářů!
