Jak se žije s revoluční Škodou Eltra? Jedna jezdí v Německu a bude na prodej!
Před více než 30 lety vznikla Škoda Eltra, elektrická verze přelomové Škody Favorit. Dodnes několik těchto aut jezdí, jak dokazuje příběh auta z německé Bochumi.
Na přelomu 80. a 90. let byla elektromobilita teprve na začátku. Sice občas nějaké elektrické auto vzniklo, ale téměř vždy šlo jen o výkřiky do tmy, kterým nevěnoval nikdo moc pozornost. O elektromobily však přesto byl zájem, minimálně ve Švýcarsku, kde byla elektřina historicky v kurzu z důvodu omezeného přístupu k fosilním palivům. Proto také švýcarské železnice patřily v masivním zavádění elektrické trakce k pionýrům.
Švýcaři chtějí elektro
V roce 1990 se jistý Švýcar rozhodl, že by se mu elektrický pohon hodil také u silničního vozidla. Koupě elektromobilu ovšem tehdy představovala běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Nedávné uvolnění společenských poměrů v Evropě a ve světě otevíralo nové možnosti. Švýcarský požadavek se tak dostal do české kotliny, kde následně vznikla Škoda Shortcut. Šlo o Škodu Favorit se zkrácenou zádí. Na autosalonech sice vzbudila pozornost, avšak ne tak velkou, aby někdo projevil zájem o koupi. A to se týkalo také zmíněných Švýcarů.
Netrvalo dlouho a ze Švýcarska dorazil další požadavek na elektromobily. Konkrétně od firmy ECC (Electro City Cars) AG Basilej. Tentokrát na sérii 1000 aut. A to byla výzva. Chopila se jí plzeňská specializovaná firma Škoda Elcar Ejpovice. Ta i přes název se Škodou moc společného neměla.
Tentokrát bylo rozhodnuto vzít Škodu Favorit tak, jak je, a původní pohon nahradit elektrickým spolu s dalšími agregáty, konkrétně trakčním akumulátorem. Vznikly dva vozy. Škoda Eltra 151 L coby elektrický Favorit a Eltra 151 Pick-up coby Škoda Pick-up.
Vozy se lišily výkonem trakčního elektromotoru. Eltra 151 L nabízela 15,5 kW, 151 Pick-up 13,1 kW. Motor byl stejnosměrný sériový od firmy ELIS Plzeň. Šlo o stejnou koncepci, tedy běžně používanou u lokomotiv, elektrických jednotek či tramvají. Regulace výkonu byla pulzní pomocí tyristorů, což byla technika nabízena u plzeňských lokomotiv od první poloviny 80. let. Zajímavé je, že motor se pojil s klasickou pětistupňovou převodovkou.
Cena na švýcarském trhu byla na hranici 30.000 švýcarských franků, což bylo plně srovnatelné s jinými tehdejšími producenty elektromobilů. Ze zakázky od Švýcarů nakonec sešlo, údajně pro příliš dlouho trvající vývoj, přesto Škoda Elcar Ejpovice vyrobila v letech 1992 až 1993 sérii asi 200 kusů.
Stále jezdí
Eltra tedy nakonec do Švýcarska nezamířila. Výrobce ji nabídl na našem trhu. Jezdila s ní třeba Česká pošta. Jako dítě si pamatuji, že elektrické favority byly provozovány na Karlštejně, kde vozily turisty z parkoviště do kopce k hradu. Narazit dnes na Škodu Eltra je skoro nemožné. Několik exemplářů ale jezdí v Německu.
Jedním z provozovatelů je Thilo Elsner z Bochumi. Je to nadšenec do klasických aut, avšak v poslední době se začal věnovat také elektromobilům. Elcar koupil od majitele z Dolního Porýní, který s ním měl jen samé problémy. Nabíjení 14 olověných akumulátorů s kapacitou 190 Ah a napětím 6 voltů totiž trvalo celou věčnost, přesněji 15 hodin, aby pak auto ujelo jen 60 až 80 km, jak udává dobový článek v Auto Tipu z roku 1992.
Elsner měl ale štěstí. Na univerzitě v Bochumi objevil partu nadšenců. Na základě jejich rad nahradil původní a dnes již zcela nevyhovující zdroj elektřiny v eltře novým. Zahrnuje 15 šestivoltových olověných trakčních baterií od firmy Sonnenschein. Ty se běžně používají třeba ve vysokozdvižných vozících nebo vozidlech určených k pohybu po golfových hřištích.
Díky diagnostice může Elsner sledovat napětí každé baterie zvlášť. Hlavně však umožňují rekuperaci brzdné energie. Majitel uvádí reálný dojezd na jedno nabití 60 km. Na větší vzdálenosti s ní nejezdí, jakkoliv je to jeho auto na každodenní dojíždění do práce. Zatímco předchozí majitel eltru po 2000 km odstavil, Elsner s ní ujel necelých 9000 km a další stále přibývají. Vůz je z roku 1991 a jeho specifický zvuk mu vysloužil od dětí Elsnera přezdívku „včelka Mája“.
I přes spokojenost však půjde Eltra z domu. Nemá totiž topení, takže provoz v zimě je dost nekomfortní. Navíc Elsner si koupil Opel Rocks-e, malý elektromobil, s nímž se mnohem snáze žije, o nesrovnatelně lepší bezpečnosti nemluvě.
Zdroj: Auto Tip 9/1992, internetový portál Auto Bild, časopis Tarsicius, Foto: Auto Bild a archiv auto.cz