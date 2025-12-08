Ford Ranger Plug-in hybrid má v Česku netradiční rekord. Něco takového by nafťák nezvládl
Ford Ranger je dlouhodobě nejprodávanější pick-up v Evropě. České zastoupení se rozhodlo ukázat populární pick-up také v méně známé roli a výsledkem je nový oficiální český rekord.
Vozy kategorie pick-up sice můžeme chápat i jako auta pro volný čas, či stylové, byť trochu nepraktické dopravní prostředky, jejich primární role je ale pracovní auto. S oblibou je využívají různí řemeslníci či stavbaři. Ale také majitelé či správci horských chat nebo penzionů.
Výhodou je rámová konstrukce karoserie, která je pro pracovní auto mnohem výhodnější než samonosné karoserie. Ostatně různé stroje, třeba stavební, také mají vždy tuhý rám. Druhou výhodou pick-upů je průchodnost terénem.
A právě s řemeslníky souvisí popisovaný nový český rekord, certifikovaný Agenturou Dobrý den. A tudíž oficiálně platný a tedy i řádně zdokumentovaný. V tomhle případě nešlo o to, kolik toho ranger projede, nebo uveze, případně utáhne. Ani o to, kolik jeho plug-in hybridní pohon spotřebuje benzinu či elektřiny, ale o něco docela jiného.
Smyslem celé věci bylo uskutečnit velmi náročný zátěžový test ve snaze ověřit energetické možnosti nového Rangeru Plug-in Hybrid. V rámci obecně známé funkce V2L (Vehicle to Load) disponuje systémem palubních zásuvek Pro Power Onboard. Z nich lze napájet externí spotřebiče výkonem až 6,9 kW, takže auto lze využít jako zdroj elektřiny v místech, kde není domácí elektrická síť ani jiný zdroj elektřiny (například benzinová centrála).
Když potřebujete vrtat
Pokus o rekord spočíval v nepřetržitém napájení stolní vrtačky Bosch PBD 40 o příkonu 710 W. Dvojice pracovníků, Oisín Tomiczek a Aneta Čermáková, pracovala bez přestávky po dobu 8 hodin, 3 minut a 9 sekund. Během této doby zvládli vyvrtat celkem 4608 otvorů pro zavěšení do vánočních ozdob ze 4 mm silného topolového dřeva.
Na regulérnost celého procesu na místě dohlížel komisař z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která v České republice zastřešuje oblast rekordů. Po skončení akce byl výkon oficiálně potvrzen a certifikován jako nový český rekord v kategorii: „Nejdelší nepřetržitý provoz vrtačky napájené trakčním akumulátorem plug-in hybridního terénního pick-upu“.
Kolik jí zbylo
Možná ještě zajímavější než délka vrtání a tedy doba, po níž auto napájelo stolní vrtačku, byla zbytková energie v akumulátoru, který disponuje využitelnou kapacitou 11,8 kWh. Dle měření po osmihodinovém maratonu zůstalo v baterii stále 68 procent energie.
Po celou dobu testu nedošlo ani jednou k výpadku napájení vrtačky. A dále celý test se odbyl bez nastartování spalovacího motoru, který funguje v roli pohonu generátoru proudu. Jinak řečeno, celý test se odehrál bez emisí.
Výpočtem také zjistíme, že při stejné zátěži by Ranger PHEV dokázal zmíněnou stolní vrtačku od firmy Bosch pohánět nepřetržitě přibližně 24 hodin.
Zdroj tisková zpráva českého zastoupení firmy Ford
Foto Ford