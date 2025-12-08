Zákaz spalovacích motorů v EU? Možná nebude tak zle! Jasno bude už brzy
Deset let zbývá do zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory v zemích EU. Stále častěji se však mluví o posunutí uvedeného termínu. Více bychom mohli vědět ještě před Vánocemi.
Evropská komise by mohla 16. prosince letošního roku zveřejnit balíček opatření na podporu automobilového průmyslu. Jeho součástí by měla být i mírnější verze plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.
Brusel zatím plánuje oznámit balíček 10. prosince. Evropský komisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas ale na začátku tohoto týdne uvedl, že oznámení balíčku by se mohlo odložit na leden.
Dodejme jen, že i Česká republika vystupuje proti zákazu prodeje spalovacích motorů u nových aut. Vyplývá to ze zatím posledního jednání v Bruselu, kde opět prosazovala zrušení rozhodnutí, že se od roku 2035 přestanou v EU prodávat nová auta se spalovacími motory.
K českému návrhu se podle odcházejícího ministra dopravy Martina Kupky už připojila také Itálie, Polsko, Slovensko a Bulharsko. Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 prosazuje též německá vláda.
Strany německé vlády se na konci listopadu dohodly, že budou u Evropské komise prosazovat zmírnění zákazu. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s „vysoce efektivními spalovacími motory" či auta s hybridním pohonem.
„Reagujeme i na otevřený dopis (německého) kancléře Merze a otevíráme dál dveře k tomu, aby tento zákaz padl, protože je zbytečný,“ poznamenal Kupka. „Ve výsledku by mohl další rozvoj automobilismu v Evropě spíše ohrozit zvýšením cen jak elektrických vozidel, tak spalovacích vozidel,“ dodal český ministr.
Evropská komise, europarlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně Česka či Slovenska.
Původní plán naznačoval, že by komise měla revizi předložit již příští týden, ve středu 10. prosince. Podle zdrojů ČTK se ale začínají šířit spekulace, že se tak nestane a rozhodnutí bude odloženo až na leden. Ministr Kupka má podle svých slov podobné informace. O věci hovořil i se svým kyperským kolegou, jehož země bude unii předsedat od ledna.
„Je důležité, aby toto téma, pokud možno, projednávala Rada ministrů dopravy. Osvědčilo se to opakovaně u těch záležitostí, které míří k technickým parametrům,“ řekl Kupka. „Tady má vítězit fyzika, nikoli ideologie a já jsem přesvědčený o tom, že by vývoji prospělo, kdyby to znovu projednávali ministři dopravy a podařilo se zákaz zrušit. Je zbytečný a pro ochranu životního prostředí ve výsledku kontraproduktivní,“ dodal. Téma se původně projednávalo na jednání ministrů odpovědných za otázky životního prostředí.
Zdroj ČTK
Foto archiv Světa motorů, ČTK