Nejeté BMW 323i E30 je na prodej u sousedů. Majitel chce 3 miliony!

Trojkové BMW za tři miliony korun? Ne, nejedná se o parádně vybavené nové M3 Touring, ale o 323i generace e30 z roku 1985. Skvěle ale specifikované je, to se musí nechat.

Rakouská společnost Meyer-Hafner aktuálně na svých webových stránkách nabízí zajímavé BMW řady 3. Údajně je ale natolik zajímavé, že se prodejce nebojí říct si o 119.990 tisíc eur, tedy téměř o 3 miliony korun. Že by nějaká limitovaná edice nebo zachovalá M3? Kdeže. Tedy, zachovalé auto to je, najeto má jen 260 kilometrů, ale technicky jde o model 323i generace e30.

Takže BMW 323i e30, poprvé registrované v dubnu 1985, za 3 miliony korun. Svět se už definitivně zbláznil. Nutno však uznat, že alespoň podle fotek je auto ve skutečně parádním stavu a deklarovaný nájezd 260 kilometrů je uvěřitelný. Stačí se podívat například na perfektně čistý interiér bez unavených míst, oděrek nebo prasklin na palubní desce.

Ale tvrdit, že krom prakticky nulového nájezdu není tahle 323i e30 ničím zajímavá, by nebylo fér. Byť s ní sice původní majitel nejezdil, specifikoval ji jako řidičské auto. Ve výbavě proto nehledejte takové zbytečnosti, jako jsou litá kola, elektrické stahování okýnek, střešní okno nebo dokonce ani posilovač řízení. Tady se připlácelo za samosvorný diferenciál, převodovku takzvaného typu dogleg (jednička je vlevo dole) s pátým převodovým stupněm s poměrem 1:1 a za sedačky Recaro.

Tedy řidičské auto, které tak nakonec nebylo používáno. Přitom svezení mohlo být na svou dobu moc pěkné – BMW 323i totiž ve své době vážilo jen něco kolem jedné tuny, zato jeho 2,3litrový řadový šestiválec poskytoval zadním kolům 110 kW (150 k) a 205 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h bylo otázkou solidních 9,0 sekund sekund a maximální rychlost činila 204 km/h.

Takže ano, nám by se tahle 323i moc líbila. Chovali bychom se k ní pěkně, ale nájezd by takhle nízký nezůstal dlouho. Jedinou pihou na kráse je už v úvodu zmiňovaná cena 119.990 euro, tedy téměř 3 miliony korun. To je prostě moc. A jsme zvědaví, jestli si červené BMW nějakého majitele najde. Naposledy bylo na prodej v roce 2017, kdy za něj prodávající chtěl 69.900 euro (1,7 milionu korun). Už tehdy jsme jej označili za šíleně drahé.