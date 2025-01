Nejhorší nehody roku 2024: Tragické předjíždění, děti bez sedaček i přimáčknutí na plot

Ty nejhorší loňské nehody si vyžádaly tři mrtvé. Jedna se stala už 12. ledna na Karlovarsku. Dodge Charger zde podle dostupných informací předjížděl přes plnou čáru. Při prudkém vracení do svého pruhu dostal smyk, vyletěl ze silnice do stromu a došlo k požáru. Zemřela celá posádka: 29letý řidič, 25letá spolujezdkyně a 22letý bratr řidiče na zadním sedadle. Podle policie „při předjíždění došlo k ohrožení protijedoucího řidiče vozidla (špatný odhad vzdálenosti potřebné k předjetí apod.)“. Také uvádí, že nedošlo k požáru, i když ve videu z nehody jsou jasně vidět plameny.

Poučení je vedle opatrnějšího předjíždění i ve fyzice, kdy tato nehoda ukázala, jak může rychlá změna směru jízdy ve snaze vyhnout se protijedoucímu vozu proměnit auto v neovladatelnou střelu.

Druhá loňská nehoda se třemi mrtvými se stala hned 24. ledna na dálnici D1 poblíž Brna u odpočívadla Rohlenka. Vůz se třemi Ukrajinci narazil zezadu do kamionu. Zemřel 35letý řidič, 61letá žena a 65letý muž na zadním sedadle. Nikdo z posádky nebyl připoutaný. Jako příčina je uvedeno, že se řidič nevěnoval řízení a pravděpodobně usnul nebo byl unaven. Do kolony v pravém pruhu podle svědků nenarazil z pravého pruhu, ale vjel do ní z levého.

Bohužel podobných nehod je řada. Někdy je v nich nepozornost kombinovaná s nedodržováním bezpečné vzdálenosti, jindy situace, kde řidič na dálnici přepne na vnitřního autopilota a situaci kolem sleduje jen málo. Vše mohou ještě zhoršovat tempomaty, které udržují nastavenou rychlost, ale na překážku zareagovat neumí a za řidičovy nepozornosti do ní vletí bez brzdění. Na dálnicích je nepozornost řidiče nejčastější příčinou tragických nehod.

Loni se také stala řada nehod se dvěma mrtvými. I zde jde o tragické příběhy, kdy někdo někam vyrazil a často kvůli drobné chybě už do cíle nedojel. Často šlo o manželské páry, případě rodiče a dítě.

Za nejsmutnější považujeme příběh, kdy u Vyškova opilý řidič (1,5 promile alkoholu) vezl své dvě malé děti bez dětských sedaček a kvůli nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení. Za smrt obou dětí na podzim dostal sedm let vězení.

Nejvíce se na silnicích loni umíralo ve čtvrtek, nejméně pak v pátek. To se vymyká dlouhodobému průměru, kde je naopak jasně nejhorší pátek a sobota. Z pohledu měsíců byl loni bezpečnější březen a nebezpečný říjen. Opět jde o změnu proti dlouhodobým statistikám, podle kterých se nejvíce umírá v srpnu. Nejspíše tak jsou letní a víkendoví řidiči opatrnější než dříve. Z pohledu denní doby je nejtragičtější odpoledne, a to jak loni tak dlouhodobě.

Prakticky polovina úmrtí se stane v přímém úseku, zhruba čtvrtina v zatáčkách a těsně za nimi a jen menší část v křižovatkách. Dálnice patří k bezpečnějším částem komunikací, umírá se hlavně na silnicích přesně v pořadí I. II. a II. třídy. Mrtví ale loni byli i na polních cestách.

Alkohol se podílí jen na zlomku smrtelných nehod - přesto v absolutních číslech šlo loni o více než dvacet mrtvých.

Statistiky počítají všechny oběti, a to i když například tramvaj srazí chodce nebo cyklista narazí do stromu. Jen část obětí je spojena osobní auty, ty ale obětem jasně vévodí. Posádky osobních aut tvoří téměř polovinu mrtvých na silnicích, pětinu tvoří cestující na motorkách, čtvrtinu pak chodci a cyklisté. U cyklistů je zajímavostí, jak vysoký podíl obětí hrají senioři na elektrokolech, zejména pak v kategorii, kdy nehodu sami zavinili. Ve statistikách je i 90letý muž na elektrické koloběžce.

U chodců jsou také nehody, kde byli hlavním viníkem. Jde ale o jasnou menšinu jejich úmrtí, hlavními viníky jsou zde řidiči osobních vozů. Některé nehody dokonce ani nejsou spojeny s přecházením ulice. I loni došlo k takovým, kdy auto usmrtilo chodce na chodníku, případně jej srazilo u cesty - výjimkou není ani ujetí od nehody.

Příčina nehod je uváděna ta hlavní. Například překročení povolené rychlosti je jako důvod uveden loni jen u několika málo smrtelných nehod. Pokud někdo například nedal přednost v křižovatce, kde rychle jelo auto nebo motorka, příčinou je nedání přednosti. Taktéž u předjíždění nehraje rychlost roli a takto lze najít celou řadu nehod, kde se vyšší rychlost na následcích podílela, ale není tím hlavním důvodem. Když už je to uvedeno, tak to opravdu něco znamená.

Nehod, u kterých policie uvedla termín „překročení předepsané rychlosti", bylo loni šest. Mezi nimi vyniká lednová jízda dvou mladíků pražskými Stodůlkami, která skončila nárazem do zaparkovaného vozu a smrtí obou mužů. Překročení rychlosti je uvedeno i u březnové jízdy vozu Audi ulicemi Brna. To skončilo mimo silnici na staveništi a narazilo do traverzy, řidič zemřel a dva spolujezdci skončili s vážnými zraněními. Jako příčina je i jedné nehody motocyklu, jehož řidič zahynul.

Poučení si lze vzít z celé řady nehod, například předjíždění vlevo odbočujícího vozidla je jeden z takových případů. K této nebezpečné situaci může dojít poměrně snadno. Jednoho mrtvého má na svědomí i prasklá pneumatika, která poslala nákladní vůz s kamením do protisměru. Běžnou příčinou je jízda po nesprávné straně vozovky či vjetí do protisměru. Zde jde mnohdy o prostou nepozornost.

Čtyři mrtvé si vyžádalo i nedodržení bezpečné vzdálenosti, několik řidičů pak vjelo přímo pod vlak, a to buď na blikající červená světla, nebo přes ceduli stop. Tragické bylo v několika případech i nesprávné otáčení či couvání. Manželský pár zemřel ve voze, když se rozhodli otočit na silnici, po které se jezdí poměrně rychle. Couvání vedlo i k dvěma mrtvým chodcům. Jednu starší řidičku zabilo i její vlastní špatně zabrzděné auto.

Z dat na webu nehody.cdv.cz lze vyvodit hlavně to, že se obecně vyplácí opatrnost a počítání nejen s vlastními ale i s cizími řidičskými chybami. Kdo si to pro ně nechá více prostoru, spíše dojede do cíle. Nevyplácí se spoléhat na to, že další řidiči uhnou nebo zpomalí, ani na to, že se něco ještě stihne. Tragickým může být setkání dvou zbytnělých eg. Řidiči by také měli být odpočatí a soustředění, mrtvých by jen loni bylo o desítky méně.

Stále se ujíždí od nehod, případně se policii nepodaří zjistit, kdo vůz řídil. Příkladem je pád golfu se čtyřmi mladíky do rybníka na Blatensku, při kterém dva z nich zemřeli. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil, proto v databázi figuruje údaj o tom, že v autě byla i pátá nezjištěná osoba.