Německo navrhuje výjimku ze zákazu spalovacích motorů pro syntetická paliva

I po roce 2035 by tak mohla být prodávána nová auta se spalovacími motory, ovšem spalovat by musela pouze CO2 neutrální syntetická paliva.

Jak už nejspíš všichni dobře víme, EU nedávno schválila návrh, podle kterého by se od roku 2035 měly na území členských států prodávat nové automobily už jen s nulovými emisemi. V podstatě se tak jedná o zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory, což by údajně mělo urychlit přesun k elektromobilitě a podpořit boj za ochranu klimatu.

Není ale také žádným tajemstvím, že toto rozhodnutí bude mít obrovské dopady na automobilový průmysl, s čímž se v důsledku vážou i poměrně zásadní dopady pro státy, kde automobilový průmysl tvoří podstatnou část státního hospodářství.

Mezi tradičně největší výrobce automobilů v Evropě patří Německo, které podle informací Reuters podniklo kroky, které by mohly životnost spalovacích motorů ještě prodloužit. Navrhuje totiž možnost, že by i po roce 2035 mohly být prodávány nové vozy spalující syntetická paliva, která jsou CO 2 neutrální.

„Komise by měla předložit návrh, jakým způsobem lze používat e-paliva, nebo jak regulovat spalovací motory poháněné klimaticky-neutrálními palivy,“ cituje Reuters Michaela Theurera, německého státního tajemníka pro dopravu.

Během pondělního příjezdu na zasedání ministrů dopravy a energetiky EU ve Stockholmu měl Theurer dále uvést, že Německo sice je přesvědčeno, že bateriové elektromobily jsou správnou cestou, současně ale požaduje, aby byly podporovány i další technologie s nulovými emisemi CO 2 .

„Potřebujeme vodíkové technologie a taky e-paliva, zejména v těžkých strojích a kamionové dopravě,“ cituje jeho slova Reuters. Tzv. e-paliva se přitom vyrábí za použití již zachycených emisí CO 2 , čímž by se emise při jejich spalování měly kompenzovat. Tato environmentálně šetrnější paliva se přitom již nyní vyrábí a používají.

Nedávno přijatý zákon, který stanovil rok 2035 jako deadline pro nové vozy se spalovacími motory, by přitom měl obsahovat část, podle které by komise měla předložit návrh, jak by se nová vozidla spalující CO 2 neutrální paliva mohla prodávat i po roce 2035, pokud to bude v souladu s klimatickými cíli, dodává Reuters.

Adina Valeanová, komisařka EU pro dopravu, pak měla během tiskové konference uvést, že obavy Německa sdílí mnoho lidí v oblasti dopravy. Debata na toto téma by tak podle ní stále neměla být uzavřena.