Mezinárodní verze potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz antigenu SARS-Cov-2 k doložení při překročení hranic České republiky. Formulář ohlášení vstupu do Chorvatské republiky. Potvrzení o zajištěném ubytování. Protokol o výpůjčce vozidla. Svolení k vycestování s ním do zahraničí. Potvrzení od zaměstnavatele o služební cestě. K tomu samozřejmě pas, řidičský průkaz, mezinárodní pojištění… Opravdu slušná hromada doložek k výjezdu k Jadranu se nám v pátek 14. května 2021 seskládá na hromadu před sobotním startem cesty.

Na test těsně před cestou

Největší změnou proti minulým letům je kromě potvrzení o zajištěném ubytování především certifikát o negativním cestu na kovid. V době překročení chorvatských hranic nesměl a stále nesmí být starší 48 hodin. Pro nás to znamená nechat se otestovat v pátek odpoledne. Naštěstí stačí rychlý antigenní test, který je v půlce května každé tři dny zdarma. Musíme ale připlatit 100 Kč za vydání mezinárodního osvědčení. Mnohde chtějí za tuto doložku, že jsme zdravotně způsobilí vstoupit do jiné země, dokonce 200 Kč.

S tímto papírem a také zajištěným ubytováním si teprve můžeme sednout k počítači a na www.entercroatia.mup.hr vyplnit formulář ohlášení o vstupu do Chorvatské republiky. Má zjednodušit a zrychlit proces na hranicích. No, to teprve vyzkoušíme…

Svět motorů 22/2021

Povinností stále ubývá

Dobrou zprávou je, že ač to na první pohled vypadá hodně komplikovaně, nakonec posbírat všechny papíry nám nezabralo zas tolik času. To spíš zkoumání a ověřování, co všechno budeme potřebovat.

A ještě lepší zprávou je, že se tyto povinnosti teď na přelomu května a června dál změkčují. A mezi země, které nejvíc povolují opasek, patří právě Chorvatsko.

To se nově z nejnebezpečnější tmavě červené barvy na koronavirové mapě ministerstva zahraničí posunulo do červené. Nepatří tak už mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy, což usnadňuje návrat do Česka. Jak?

Pro cesty zpět ze zemí červené a oranžové kategorie teď už naše země nevyžaduje test před návratem do Česka, pokud člověk nepoužije hromadnou dopravu. Právě tady se ukazuje, o kolik výhodnější (a svobodnější) je cestovat k moři autem.

Lidem zároveň odpadla povinnost pro tmavě červené státy být po návratu minimálně pět dní v samoizolaci a až poté jít doma v Česku na test Autem k moři v roce 2021. V tomto směru byl před pár dny návrat do Česka mnohem otravnější a složitější než vycestování do Chorvatska, kam už v dubnu a květnu stačil antigenní test.

A jak je to s Rakouskem a Slovinskem? Pokud na hranicích prohlásíte, že pouze projíždíte, stačí potvrzení o negativním antigenním testu do Chorvatska i kontrolám na hranicích Česka s Rakouskem a Rakouska se Slovinskem. Podmínkou je nezdržet se v každé ze zemí déle než 12 hodin.

Jaká potvrzení potřebujete do Chorvatska

O negativním testu: Může být PCR, ale stačí i antigenní, který je zveřejněn na Společné listině rychlých testů, jež mezi sebou uznávají členské státy EU. Ne však starší 48 hodin při vstupu do Chorvatska, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří. Výsledek testu také musí viditelně uvádět výrobce testu nebo jeho komerční název. Další možností je potvrzení o očkování proti covid-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou, pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze. Vstup do Chorvatska je povolen i těm, co prodělali kovid a doloží to pozitivním PCR nebo antigenním testem, které byly uskutečněny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci. Na děti mladší sedmi let, které cestují s rodiči, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem.

Ohlášení o vstupu do Chorvatské republiky: K zajištění plynulého provozu na přechodech a zkrácení čekací doby se doporučuje veškeré potřebné údaje k pobytu v Chorvatsku vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webu entercroatia.mup.hr. Formulář je k dispozici v češtině. Uvádí se v něm i zajištěné ubytování. Po jeho vyplnění dostanete do e-mailu potvrzení nahlášení cesty, které si dáte na přechodu za přední sklo. Všechny potřebné informace můžete nahlásit přímo na hraničních přechodech, ale o to déle se na nich zdržíte, tvrdí chorvatské úřady.

Od července covid pasy?

Evropská unie i Česko připravují pro cestovatele do zahraničí jednotné covid pasy. Platit mají od 1. července 2021. Mobilní aplikace nebo papírový formulář by měly díky jednotnému technickému standardu urychlit a usnadnit kontrolu bezinfekčnosti, i když detaily budou stále na rozhodnutí konkrétních zemí a mohou se lišit. Jde třeba o to, zda turista potřebuje mít dva týdny dokončené celé očkování, nebo stačí jen tři týdny po první dávce. Hned po první se nyní smí třeba do Rakouska nebo Maďarska. Certifikát o úplném očkování vydaný v Česku stačí do Chorvatska. Pro vycestování po první dávce je ale třeba mít potvrzení v angličtině či němčině. To je nutné si vyžádat u lékaře. Očkovací certifikát po dokončeném očkování je rovnou i v angličtině. Česko plánuje do covid pasu vkládat i informace o očkování první dávkou. Pro stažení z webu ocko.uzis.cz by měl certifikát fungovat už od 1. června, v aplikaci pak od poloviny června. Uznávání dalšími zeměmi je ale dohodnuté právě až od 1. července.

Autor: David Šprincl