Nissan prozradil, proč koncept krásného kupé IDx před lety neposlal do výroby

Na tokijský autosalon v roce 2013 přivezla automobilka Nissan koncept IDx a IDx Nismo, což byla krásná vize dvoudveřového kupé s pohonem zadních kol. Vůz tehdy na výstavišti i dlouho po autosalonu sklízel pozitivní reakce, mohl se stát nástupcem vozu Datsun 510 a očekávalo se, že by se opravdu mohl probojovat do sériové produkce a obohatit tak portfolio Nissanu. Ale nestalo se.

Internetem začalo kolovat vyjádření jednoho z někdejších inženýru Nissanu, který měl k celému projektu velmi blízko a nepřál si být jmenován. Prozradil v něm, že důvodů, proč IDx nedostalo zelenou, bylo vlastně hned několik.

V první řadě tu nebyla žádná zákaznická základna. Veřejnosti se sice vůz líbil, to ale nezaručovalo, že by si jej skutečně někdo koupil. Nissan se také obával toho, jestli by byl o zadokolku v segmentu, kde auta zpravidla dostávala pohon předních kol, vůbec zájem. Další kupé s pohonem zadních kol by navíc v hierarchii Nissanu soupeřilo s modelem 370Z, jenž byl na trhu teprve tři roky.

Japonská automobilka navíc bojovala s tím, že by takové auto neměla kde vyrábět. V úvahu připadal pouze závod v prefektuře Točigi, kde se vyráběly modely 370Z, Skyline a GT-R. Kapacita by tu sice byla, sériová produkce IDx by ale vyžadovala značné investice do výrobních linek, což by se vzhledem k odhadované produkci nevyplatilo.

Další sportovní kupé se v nabídce Nissanu neobjevilo. Naopak v paletě modelů i nadále najdeme 370Z, kterou dnes stále můžete objednat na českém trhu.