Nová Dacia Sandero se blíží. Dostane nečekaně moderní techniku

Dacia se v posledních letech stala nebývala úspěšnou značkou. Zatímco na klesajícím evropském trhu jiní klesají, rumunskému výrobci letos zatím rostou prodeje desetiprocentním tempem. Nedaří se mu přitom jen ve východní Evropě, vždyť v té západní jeho prodeje rostou o 7,6 %. Automobilce se daří i s vcelku starým portfoliem, inovacím se ale nevyhne.

Zatím poslední novinkou byla druhá generace populárního SUV Duster, ta ale debutovala už v roce 2017, od té doby značka představovala jen nové verze stávajících modelů. Aktuálně však na jedné důležité novince pracuje, třetí generaci hatchbacku Sandero, která by se měla začít prodávat v roce 2020.

Světu se ale nové Sandero zřejmě představí ještě v letošním roce. Automobilka by totiž ráda ještě stihla účast v aktuálních nárazových zkouškách Euro NCAP, než dojde v lednu 2020 k jejich zpřísnění. Dacie nikdy nebyly šampiony v crash testech, přesto výrobce chce dosáhnout co nejlepšího výsledku, což se snáze podaří podle stávajících norem než těch přísnějších.

I kvůli tomu se už začínají objevovat zprávy, co od příští Dacie Sandero očekávat. Zajímavou informací je ta, že základem bude vyspělá platforma CMF-B jako v novém Cliu, která nahradí jednoduchou architekturu B0 z aktuálního Sandera.

To je překvapení, že Dacie vždy využívaly starší, již zaplacenou techniku, aby se jejich cena dala srazit co nejníže. Vyspělou techniku si ale vyžádaly budoucí normy, umožní zakomponování prvků, které si do budoucna vyžádají bezpečnostní a emisní pravidla, což by architektura B0 neumožnila.

Ušetří se alespoň tím, že půjde o jednodušší variantu CMF-B, s méně bezpečnostními prvky nebo méně těsnícími materiály. Na jednodušší verzi platformy se bude vázat také nabídka motorů, která zahrne jen slabší jednotky. Z benzinových agregátů tak očekávejme výhradně tříválce, atmosférický 1.0 SCe a přeplňovaný 1.0 TCe, které by mohl doplnit turbodiesel 1.5 Blue dCi. Naopak se čtyřválcem 1.3 TCe v novém Sanderu nepočítejme. Do budoucna se ale kvůli emisním normám možná dočkáme mildhybridu.

Naopak design se patrně tolik nezmění, ostatně podobně jako v případě dvojkového Duster, jehož tvary v rámci mezigenerační proměny prošly jen evoluční úpravou. Kosmetické změny by každopádně měl doplnit prostornější interiér.

Rok 2020 bude pro automobilku Dacia obecně důležitý. Na příští rok je totiž naplánována také prezentace druhé generace bratrských modelů Lodgy a Dokker. A nezapomeňme ani na modely odvozené do Sandera, sedan Logan a kombi Logan MCV, které by v roce 2020 také měly být nahrazeny.