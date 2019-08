Dacii brzy čeká boj s emisemi, řešením se může stát hybridní SUV

A důvodem by nemělo být nic jiného, než aktuální postrach všech automobilek: emise. Zatímco většina konkurence už nějaký ten pátek pracuje na ještě ekologičtějších pohonných jednotkách, většinou za pomoci nějaké té elektrifikace, u Dacie zatím v tomto směru nevidíme žádné výraznější pokroky. A i když značka zatím plní všechny emisní normy, v budoucnu ji čekají nové výzvy.

Od roku 2021 totiž Evropská unie plánuje zavedení přísnějších emisních norem, na které není současná nabídka Dacie zdaleka připravená, jak uvádí Bloomberg s odkazem na odhady Evercore ISI. A pokud by se automobilka pokoušela splnit náročnější podmínky se současnými modely, mohlo by to prý „výrazně ublížit její ziskovosti,“ uvedl Phillippe Houchois, analytik Jefferies.

Již od roku 2020 přitom budou muset automobily všech značek splňovat přísnější limity emisí CO2, jinak budou značky čelit pokutám. A podle jednoho ze scénářů, který připravila společnost Jefferies, by v případě pokračujícího poklesu prodeje automobilů na evropském trhu mohly pokuty pro Renault za nesplnění nových limitů dosahovat zhruba 405 milionů Euro – tedy zhruba 17 % očekávaného zisku pro příští rok. Pokuta by byla vyměřena na základě emisí všech automobilů, které Renault vyrábí.

Jako nejpravděpodobnější řešení tohoto problému tak Bloomberg očekává, že by Dacia mohla představit nové hybridní SUV. Šlo by totiž o nejelegantnější řešení, jak pro Bloomberg popsali lidé obeznámení se situací v automobilce. Na téma „elektrifikovaných vozů“ pak Olivier Murguet, šéf prodejů značky Renault, pro Bloomberg uvedl „Je těžké si představit, že by Dacia stála mimo“ (elektrifikaci).

Investice do Dacie by se přitom Renaultu měla vyplatit. Francouzská společnost sice nezveřejňuje ziskovost jednotlivých značek nebo modelů, Bloomberg však odhaduje, že Duster přináší zisk přes 10 % a nechává tak za sebou i podstatně luxusnější konkurenci v podobě BMW nebo Daimleru. Prodeje Dacie dokonce za poslední rok vzrostly o 7 %, zatímco prodeje vozů s logem Renaultu se propadly cca o 5 %.

Dá se však očekávat, že snaha o elektrifikace Dacie a snížení jejich průměrných emisí nebude nic levného. Arnd Ellinghorst, analytik Evercore ISI, odhaduje, že splnění přísnějších emisních limitů bude stát Dacii v příštích letech okolo 671 milionů euro. Bavíme se tak zhruba o 1.269 euro (32.900 Kč) na jeden automobil. Není však příliš pravděpodobné, že by se investice příliš promítly do konečné ceny vozu, na kterou jsou tradiční zákazníci Dacie poměrně citliví.

Agentura Bloomberg samozřejmě oslovila s žádostí o vyjádření i Renault, jeho tisková mluvčí však měla odmítnout možný dopad přísnějších emisních regulací jakkoliv komentovat.