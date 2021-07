Nová generace Nissanu GT-R má být úzce spjata s tou současnou

Nejostřejší Nissan by měl podle nejnovějších zvěstí následovat cestu nové generace modelu Z.

Nissan GT-R generace R35 je dodnes působivým strojem, čekání na jeho nástupce už se ale vleče až neúnosně dlouho. Vždyť jeho představení proběhlo již v roce 2007 a v roce 2016 následoval rozsáhlý facelift, což z R35 dělá jedno z dnes nejdéle vyráběných aut na trhu. A to nejen v jeho segmentu.

O nástupci už se spekuluje poměrně dlouho, ovšem podle nejnovějších zpráv z Japonska nás nečeká ani tak revoluce, jako spíše evoluce. Podle webu Best Car by se totiž Nissan měl u příští generace GT-R vydat stejnou cestou, jako v případě nového Nissanu Z.

Nové GT-R by tak mělo nabídnout zcela nový interiér a exteriér, odpovídající moderním technologickým i bezpečnostním standardům, platforma by ale měla zůstat stejná. Podvozek generace R36 by pak oproti R35 měl dostat řadu vylepšení, nových komponent a samozřejmě zcela nové naladění.

Pod kapotou by se pak podle Best Car měl opět zabydlet původní twin-trubo vidlicový šestiválec s označením VR380DETT, který ale navzdory původním spekulacím nedostane mild-hybridní asistenci. Jeho výkon by se mohl pohybovat zhruba na úrovni současného GT-R Nismo, tedy okolo 441 kW (600 k) a 652 Nm točivého momentu. Samozřejmostí bude automat a specifický pohon všech kol.

Bude ovšem zajímavé sledovat, jak si GT-R bez elektrické asistence poradí se stále přísnějšími emisními požadavky ve světě i domovském Japonsku. Automobilka by však mohla vsadit na nízké emise svého nového portfolia, které se ve velkém skládá a bude skládat z elektrifikovaných či elektrických modelů.

Stále se však nabízí otázka, zda se nového GT-R dočkáme i v Evropě, kde stále více států slibuje či prosazuje zákazy automobilů s čistě spalovacími motory. I z toho důvodu se původní spekulace o mild-hybridní elektrifikaci zdáli být z pohledu Nissanu sázkou na jistotu. Minimálně pro několik příštích let, než se i GT-R stane nevyhnutelně elektrickým modelem.

A kdy se vlastně nového GT-R dočkáme? Podle Best Car by měla být výroba současné generace GT-R R35 ukončena na podzim roku 2022, nástupnická generace R36 by se pak mohla představit začátkem roku 2023. Stále se však bavíme na úrovni spekulací.