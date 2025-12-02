Předplatné
Volkswagen Amarok Dark Label zamířil do českého konfigurátoru. Černý lak není podmínkou

Mario Rychtera
Mario Rychtera
Volkswagen Amarok Dark Label kombinuje osvědčený třílitrový šestiválec TDI, desetistupňový automat a pohon 4MOTION s paketem černých designových doplňků a prvky výbavy, které z pracovního pick-upu dělají pohodlný dálniční křižník.

V polovině měsíce jsme přinesli zprávu z německého trhu, kde se objevil jako temný stín Volkswagen Amarok v linii Dark Label. Nyní přicházíme s dobrou zprávou – nemusíte pro něj za hranice, protože jeho předprodej odstartoval i v České republice.

Linie Dark Label má u amaroku dlouhou historii. Poprvé byla představena v roce 2013 na frankfurtském autosalonu jako speciální edice s motory 2.0 TDI o výkonech 103 a 132 kW. V následujících letech se objevovala i na dalších světových trzích a objevila se i jako pozdní edice s V6 v závěru životního cyklu v modelovém roce 2019.

Nyní se vrací s právě spuštěným konfigurátorem a cenovkou od 1.484.602 Kč. Řada Dark Label je automaticky spojena se vznětovým vidlicovým šestiválcem o objemu 3,0 litru, výkonu 177 kW a točivém momentu 600 Nn. Převodovka je  desetistupňá samočinná. Pohon všech kol 4MOTION nabízí redukci, automatický režim i odpojení pohonu přední nápravy. Výsledkem všeho je maximální rychlost 190 km/h, tažná síla 750 až 3500 kg a užitečné zatížení 1,09 tuny.

Jak název edice napovídá, prim hraje černá barva, ovšem není to pravidlem. Karoserie je totiž dostupná v černé Midnight, šedé Dark a modré Bright, ale ve všech případech dostanete černé detaily karoserie, přičemž některé z nich mají matnou povrchovou úpravu. Konkrétně se jedná o oba nárazníky, masku chladiče, tónovaná okna, B-sloupky, střešní nosiče, kryty zpětných zrcátek, kliky dveří a kryty zadních světel. Ve spodní části nesmíme opomenout sladěné nášlapy, ochranu podvozku a 20palcová kola.

Stejně temný je také interiér se sedadly čalouněnými mikroplyšem, kůží potaženým volantem a černou stropnicí. Linie Dark Label se připomíná logem na volantu a předních kobercích. Součástí výbavy jsou LED Matrix světlomety, 12palcový infotainment s 12,3palcovým přístrojovým štítem, elektrické ovládání sedadla řidiče a mnoho dalšího.

VW Amarok v úprave Beast 2.0 od Delta4x4 • Zdroj: Delta4x4

Zdroj: Volkswagen I Video: Delta 4x4

