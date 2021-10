Nové Ferrari Icona bude představeno v listopadu, zákazníci dostali zvláštní dárek

Již delší dobu kolují internetem zvěstí, že italský výrobce supersportů Ferrari chystá představení nového modelu z řady Icona, která odkazuje na historicky významné modely za použití nejnovější techniky a technologií. Ostatně mnozí si nejspíš ještě vzpomenou, že základy této řady položily v roce 2018 speciály z limitované edice Monza SP1 a SP2.

Vybraní majitelé těchto modelů přitom v nedávno minulosti dostali speciální balíček přímo z automobilky, jehož obsah se nedávno objevil na instagramovém profilu Varryx. A jak nejspíš tušíte, obsahuje pár velmi zajímavých informací.

Automobilka v úvodu informuje, že vlastníci modelů Monza se stali exkluzivními členy sbírky Icona a jako takoví jsou předně informováni o skutečnosti, že již brzy bude představen nový model této řady. Premiéra proběhne v listopadu během soukromé akce, která se bude konat v Itálii. Bližší informace pak vybraní zákazníci dostanou od svých dealerů Ferrari.

Podle instagramového profilu Varryx je však téměř jisté, že premiéra proběhne během akce Ferrari Finali Mondial 2021 na okruhu Mugello. Ta by se přitom podle informací kolegů z carscoops měla konat od 16. do 22. listopadu a podle Supercar Blog by nový vůz měl být již 15. listopadu představen vybrané hrstce zákazníků, zatímco veřejnosti bude prezentován až 22. listopadu.

V posledním odstavci dopisu pak automobilka zmiňuje, že součástí balení je také replika kulisy řazení, označovaná jako cancelletto, z klasického vozu Ferrari, který byl inspirací pro nový model z řady Icona. Bližší informace dopis nepřidává, přesto i toto malé vodítko mnohým stačilo k jasným závěrům.

Jak totiž upozornil profil Varryx, zmenšená replika kulisy řazení se nápadně podobá kulise řazení z již mnohokrát zmiňovaného Ferrari 330 P4. Mnozí tak považují téměř za jisté, že nový vůz z řady Icona bude inspirován právě tímto výrazným závodním vozem z šedesátých let.

Jako základ jeho moderní interpretace by přitom mohlo posloužit karbonové šasi LaFerrari Aperta, která by však mohlo vyměnit standardní motor za nový dvanáctiválec V12 z modelu 812 Competizione, který je schopen točit až 9.000 otáček. Ostatně takový motor by se k podstatě vozu krásně hodil.

Současně je však velmi pravděpodobné, že kulisa řazení ve speciálním boxu měla sloužit jen jako odkaz na minulost, nikoliv příslib manuální převodovky v novém modelu. Podle většiny očekávání by totiž i nový model z řady Icona, stejně jako všechna moderní Ferrari, měl vsadit spíše na dvouspojkový automat, než manuál. I tak se ale rozhodně máme na co těšit.