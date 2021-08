Ferrari 296 GTB bude jedno z nejlépe ovladatelných aut v historii značky. Co tomu pomáhá?

Ferrari letos představilo nový model 296 GTB, který postupně nahradí dnešní F8 Tributo. Jeho osmiválec nahradí elektrifikovaným šestiválcem, menší počet válců však z novinky rozhodně nemají dělat nějaké „baby Ferrari“ z hlediska schopností. Automobilka o něm totiž dokonce mluví jako o jednom z nejlépe ovladatelných ferrari v historii.

„Pokud jste vyděšeni z řízení auta, není to zábava, tudíž ovladatelnost je velice důležitá,“ říká k tomu technický ředitel Ferrari Michael Leiters.

Právě ovladatelnosti má přitom pomoci několik technických řešení. Jedním je třeba zkrácení rozvoru o 50 mm, což podle výrobce vede ke snížení setrvačnosti a usnadnění řízení. Nově použitý senzor pak sleduje pohyb v šesti směrech, což podle Leiterse pomáhá lépe odhadnout, jak blízko je řidič limitu auta.

Maranellská novinka bude přitom v rámci historie značky unikátem také z hlediska techniky. Ferrari 296 GTB použije totiž šestiválcový motor, a to jako vůbec první model od dob Dina 246 GT/GTS z přelomu sedmdesátých let. A to dokonce nikdy ani loga Ferrari oficiálně neneslo, aby větším motorům s osmiválci a dvanáctiválci nekazilo image, bylo to jednoduše Dino, podle syna Enza Ferrariho Alfreda, přezdívaného právě Dino.

Nově vyvinutý vidlicový šestiválec má objem 2992 cm3 a je dopován dvěma turbodmychadly. Spárován je však s elektromotorem pro plug-in hybridní pohon, integrovaným do osmistupňové dvouspojkové převodovky. Výsledkem toho je kombinovaný výkon 610 kW, 488 kW připadá na šestiválec, 123 kW na elektrickou jednotku. Jde přitom o zcela jiný motor než v Maserati MC20.

Ferrari 296 GTB se k prvním zákazníkům dostane během roku 2022. Automobil postupně nahradí model F8 Tributo, a to přestože se ten vyrábí teprve od roku 2019. Hybridní šestiválec zkrátka schopnosti osmiválce má překonat. Spolu s tím se tak uzavře historie osmiválcových „základních“ superaut Ferrari, datovaná od dob modelu 308, po kterém následovaly 355, 360, 458, 488 a právě F8 Tributo. Budoucnost bude hybridní - ať už v případě dostupnějšího šestiválcového 296 GTB nebo již nabízeného osmiválcového SF90.