Novinky Dacie na vlastní oči: Bude stylovější, ale stejná!

Dacia letos rozjíždí novou kapitolu své moderní existence, s níž souvisí několik změn. Proto nás pozvala do Paříže, kde ve velké hale proběhla prezentace budoucnosti rumunské značky.

Nejviditelnější novinkou je logo (už čtvrté za posledních dvacet let) a zcela nová grafická identita, která bude využita na všech materiálech a v salonech prodávajících dacie. Čekaly nás tu proto vystavené všechny modely s novou tváří a logem, tedy složenými písmeny DC, která budou na vozech vyvedena v bílé barvě. Denis Le Vot, CEO Dacie, během projevu zdůraznil pokračování v outdoorovém směřování značky, které se zmiňovalo už při dřívějších prezentacích. Základní cíl ale stále zůstává stejný: stát se lídrem v oblasti dostupné mobility.

Ani stylovější Dacia budoucnosti se tedy nevzdálí tomu, co ji učinilo populární – levná auta se spalovacími motory bude nabízet i nadále. Jaké novinky v nich můžeme očekávat, to už si rozebereme v několika bodech.

Rumunský vesmírný program

Když Dacia na pozvánce slíbila světovou premiéru, očekávali jsme koncept nového dusteru nebo produkční bigster. Místo toho nás zvednutí opony opravdu překvapilo. Usedlá Dacia totiž ukázala divoký koncept buginy Manifesto, připomínající vozy určené k prozkoumávání měsíce. Elektrické vozítko s pohonem všech kol, integrovaným navijákem a naprosto minimalistickým přístupem k designu je však pouze designovým cvičením, které nikdy do výroby nezamíří. Má ale předvést některé z prvků budoucích vozů značky. Chybějící dveře ani okna to jistě nebudou, stejně jako plastová kola, která není nutno plnit vzduchem. Počítat ale můžeme s plastovými prvky z recyklovaného materiálu sparkle, možná i s korkem, který má koncept v interiéru.

Video se připravuje ...

Zajímavý je také systém YouClip, sloužící pro fixaci různých praktických pomůcek. Mohl by se tedy objevit v interiérech budoucích vozů. Multimediální systém nahrazený aplikací v mobilu už na některých vozech Dacia zavedla, vyjímatelné stropní svítidlo použitelné jako baterka do kapsy je novinkou. Odnímatelná je rovněž trakční baterie (nebo aspoň její část), která může sloužit jako zdroj elektřiny. Další praktické detaily, třeba interiér omyvatelný vodní tryskou nebo snímatelné potahy sedadel použitelné jako spací pytle, asi bohužel také v novém dusteru neuvidíme. Dacia Manifesto se má stát laboratoří nápadů a do budoucna se počítá s dalšími verzemi nezvyklého vozu.