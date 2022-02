Nový Mercedes-AMG SL 43 možná nabídne elektrifikovaný čtyřválec

Když značka Mercedes-AMG představovala nový model SL, dočkali jsme se verzí 55 a 63, pod jejichž kapotou byl vždy osmiválec. Nyní se však na webu Mercedes-Benz Passion Blog objevují zvěsti, podle kterých se automobilka chystá představit i třetí verzi. Ta by měla dostat označení 43 a pod kapotou by mohl být elektrifikovaný čtyřválec.

Rozhodnutí umístit pod kapotu poměrně velkého sportovně laděného GTčka pouze čtyřválec může znít zvláštně, nicméně automobilka nabízela čtyřválcové modely SL již v minulosti. Nutno tedy dodat, že šlo o modely z padesátých a šedesátých let. Dnešní čtyřválce ovšem dokážou nabídnout vyšší výkon, než na jaký jsme bývali před pár lety zvyklí.

Podle německého webu by se pod kapotou AMG SL 43 mohl zabydlet 2,0litrový zážehový čtyřválec s označením M254, kterým je osazen například nový Mercedes-Benz třídy C 300 4Matic. Pod jeho kapotou motor nabízí výkon 255 koní, točivý moment 400 Nm a na stovku se dostane za šest sekund, což vlastně není vůbec marné.

Sportovní Mercedes-AMG SL by však mohl nabídnout ještě vyšší výkon, čehož by automobilka mohla dosáhnout instalací elektrického turbodmychadla, napájeného z 48V mild-hybridní sítě, převzatého z modelu AMG GT 63 S E Performance. Ostatně elektrické turbo by se mělo objevit také v hypersportu AMG One nebo čtyřválcovém modelu AMG C63.

Výkon motoru by tak nakonec mohl vzrůst až o 130 koní, díky čemuž by základní AMG SL 43 mohlo nabídnout ve výsledku zhruba 385 koní. To už je na svižnou jízdu s větrem ve vlasech celkem dostačující stádo, přesto by automobilka mohla zajít ještě dál. Pod kapotou modelu AMG A45 S má totiž uložený motor 139, který je s výkonem 416 koní nejvýkonnějším dvoulitrovým čtyřválcem světa.

Upravený čtyřválec by se navíc mohl časem objevit také pod kapotou základních verzí modelů AMG GT nebo AMG C63. Vůbec poprvé by ho však automobilka měla představit právě v modelu SL a to možná již v příštím měsíci. Zatím se však jedná pouze o spekulace.