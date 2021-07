Nový Mercedes-AMG SL odhaluje svůj interiér. Sází na unikátní displej infotainmentu

Automobilka Mercedes-Benz v uplynulých měsících expandovala hlavně svoji elektrickou řadu EQ, pro následující měsíce tu má ale i jednu novinku pro pravověrné milovníky řízení. Chystá totiž premiéru nové generace roadsteru SL, o níž postupně odhaluje bližší informace. Tentokrát došlo na fotografie interiéru.

„Nové SL kombinuje nejvyšší úroveň pohodlí a kvality ve svém interiéru, spolu se správným množstvím sportovnosti,“ říká Philipp Schiemer, předseda představenstva Mercedes-AMG, které má vývoj nové generace SL na starosti. Interiér novinky má přitom za cíl kombinovat módní digitální svět s tradičními analogovými detaily.

Centrálním motivem vozu je tudíž dvojice digitálních obrazovek, které přebírají koncepci z nové generace třídy S. To znamená, že přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3" doplňuje vertikálně orientovaný dotykový displej multimediálního systému MBUX, s úhlopříčkou 11,9". Automobilka je přitom přizpůsobila použití ve voze umožňujícím jízdu s otevřenou střechou. Aby jejich obraz neoslňovalo slunce, nacházejí se budíky ve speciálním štítu, zatímco obrazovku infotainmentu lze elektricky naklonit do jiné polohy.

Z tradičních prvků pak Mercedes zdůrazňuje motiv otvoru NACA vyobrazeného na středové konzoli, který je zároveň odkazem na Mercedes-AMG GT. Nechybí ani čtveřice kulatých otvorů ventilace připomínající turbíny. Samozřejmostí mají být ty nejvybranější materiály.

Výrobce rovněž oficiálně potvrdil, že nové SL dostane konfiguraci 2+2 s nouzovými zadními sedadly. Ty budou ale určeny primárně jako dodatečný odkládací prostor, třeba pro golfový bag, vždyť Mercedes dodává, že se sem vejdou osoby s maximální výškou 1,5 metru. Bude to každopádně poprvé od roku 1989 (a generace R129), co SL nabídne interiér 2+2. Je to i tím, že má do budoucna zároveň nahradit S kabriolet.

Nová generace Mercedesu SL se má představit ještě letos. Poprvé ji vyvíjí divize AMG, i proto je její oficiální název Mercedes-AMG SL. Základem bude zcela nová hliníková konstrukce s plátěnou stahovací střechou, která má být lépe přizpůsobena charakteru roadsteru, navíc umožní zástavbu nové moderní techniky. V této souvislosti se mluví o příchodu pohonu všech kol nebo plug-in hybridního pohonu.