Nový VW Amarok se představuje na téměř předprodukčních skicách

Automobilka Volkswagen, konkrétně divize Užitkové vozy, představila první generaci pick-upu Amarok v roce 2010 a o šest let následovala generace druhá. Jeho jméno, podobně jako jména celé řady koncernových vozů, odvodila automobilka z jazyka severoamerických Inuitů, kde Amarok v překladu znamená slovo „vlk“.

Za dvanáct let automobilka prodala přes 815.000 kusů modelu Amarok a již brzy se chystá představit novou generaci, kterou vyvíjela společně s automobilkou Ford. Nový Amarok tak bude sourozencem nového Fordu Ranger, který modrý ovál představil již před několika týdny. Na jeho příjezd na evropské silnice si však budeme muset počkat až do příštího roku.

Vzhled nového Amaroku, který se bude vyrábět v jihoafrickém Silvertonu, i nadále zůstává záhadou, automobilka ale potupně zveřejňuje nové designové skici, které vůz krok za krokem pomalu poodhalují. Nejnovější série skic by pak měla vůz představovat v téměř předprodukční podobě. Na co se tedy můžeme těšit?

Příď produkčního vozu by měla působit familiérně, současně by však měla vyzařovat i sportovnost a sílu. Při pohledu z profilu by měly vyniknout známé tvary s jednoduchým designem a výraznými linkami, které mají oproti minulé generaci působit ještě ostřeji. Na víku korby pak můžeme vidět výrazný nápis Amarok, který bude zřejmě podobně jako u Rangeru vyražen přímo do plechu.

Automobilka hovoří o celkově sportovnějším vzhledu exteriéru, který ale současně slibuje vysokou tažnou kapacitu a spoustu točivého momentu. Oproti minulé generaci by měl navíc nový model nabídnout i lepší prostupnost terénem, k čemuž mu dopomůže mimo jiné i vyšší světlá výška.

Nový Amarok bude také o 10 centimetrů delší, jeho délka se tak zvětší na 5,35 metru, a jeho karoserie širší. Nově získaný prostor by se měl projevit nejen v kabině, která nabídne více prostoru pro nohy v druhé řadě, ale také na korbě. Mezi podběhy by se měla pohodlně vejít euro-paleta, kterou bude možné také bezpečně ukotvit.

U vozu na skicách můžeme vidět také stylový rám na korbě, který opticky prodlužuje kabinu a dodává vozu aerodynamické a obecně silné proporce. Na těch se podepisují také výrazně vytažené blatníky, které ale nejspíš nebudou u produkčního vozu tak odvážné. Rovněž pneumatiky zřejmě nabídnou vyšší profil bočnice a méně agresivní dezén.

V kabině můžeme podle automobilky čekat ještě více prémiový charakter. Značka mluví o vysokém komfortu, koncepci ovládání, konektivitě a prostředí, čímž by měl nový Amarok posunout měřítka pro pick-upy v globálním jednotunovém segmentu na zcela novou úroveň.

Automobilka již potvrdila, že nový Amarok opět nabídne vznětový motor V6, jeho parametry však nezveřejnila. Objevují se také spekulace, podle kterých by mohl nový Amarok nabídnout také přeplňované čtyřválce a vyloučena zřejmě není ani ostrá verze, která by se mohla pokusit zaujmout na stále populárnějším trhu ostrých pick-upů.