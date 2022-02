Konkurence pro Ranger Raptor? VW zvažuje výrobu Amaroku R

Nová generace Amaroku má přijít co nevidět. Není tajemstvím, bude sdílet platformu a výrobní závod s novým Fordem Ranger v Jižní Africe.

V rozhovoru pro australský časopis Cars Guide se místní ředitel Volkswagenu pro užitkové vozy rozpovídal o nadcházející generaci Amaroku. I přesto, že s Fordem Ranger bude nový Amarok sdílet například kapotu nebo vnější zpětná zrcátka, Ford si určité know-how z Raptoru bude chránit. Už podle renderů je zřejmé, že byste tyto dva vzdálené sourozence přeci jen měli rozeznat.

Spekulace začínají u motorů. VW potvrdil, že v novém Amaroku bude k dispozici třílitrový šestiválec. Není však jasné, zda půjde o motor VW, nebo bude sdílený od Fordu. V zákulisí se také začíná mluvit o nejvýkonnější verzi, která by konkurovala Rangeru Raptor a dostala by přívlastek R. Po Golfu, T-Rocu, Arteonu, Tiguanu a Touaregu by se tak Amarok stal dalším členem divize R. Není však zatím vůbec jisté, zda se k tomuto modelu nakonec Volkswagen odhodlá. Pokud by se odhodlal, spekuluje se o využití třílitrového šestiválce TDI nebo dokonce třílitrového šestiválce v benzínu.

Na australském trhu uvažuje VW nad obnovením spolupráce se společností Walkinshaw, z níž vzešly modely W580S a W580X, které měly proti sériovému Amaroku agresivnější design jako odpověď na konkurenta od modrého oválu. “V segmentu pick-upů je příležitost pro vše. Je to jedna z možností, je to něco, co musíme prozkoumat,” prohlásil Ryan Davies, ředitel užitkových vozů Volkswagen v Austrálii.

Jak to bude s motorizacemi pro nový Amarok na evropském trhu vypadat, si musíme ještě chvíli počkat. Oficiální představení nové generace je plánováno na druhou polovinu letošního roku v Jižní Africe, kde se bude Amarok vyrábět.

Autor: Dominik Kovář